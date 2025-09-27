Le Forum international d’Asilah rend un vibrant hommage à son fondateur, feu Mohamed Benaïssa

Sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la session d’automne de la 46e édition du Forum du festival culturel international d’Asilah a ouvert vendredi soir ses travaux par un vibrant hommage au fondateur de ce festival, feu Mohamed Benaïssa, en présence d’éminentes personnalités marocaines et étrangères du monde de la diplomatie, de la culture et des médias.

Sous la houlette du nouveau secrétaire général de la Fondation du Forum d’Asilah et compagnon de route du défunt, M.Hatim Betioui, cette cérémonie d’hommage a été notamment marquée par le dévoilement de la plaque commémorative en marbre installée en hommage à la mémoire du regretté Mohamed Benaïssa, officialisant l’attribution de son nom à l’Espace du Théâtre et des arts de la Bibliothèque prince Bandar Bin Sultan, ponctuée aussi par la projection d’un film retraçant la vie et l’oeuvre du regretté, ainsi que par la remise du Trophée du leadership et de la reconnaissance à son épouse.

La session inaugurale s’est également tenue sous le thème « Mohamed Benaïssa, homme d’État et icône de la culture ».

Dans son discours d’ouverture, M. Betioui a mis l’accent sur le travail colossal accompli par le défunt en faveur de la promotion du dialogue et de la culture. « C’était un grand homme porteur d’une vision humanitaire et inspiré par des valeurs d’ouverture », a-t-il dit.visiblement ému.

A cet égard, il a estimé que la participation de plus de 350 personnalités, dont des diplomates, des ministres, des politiques, universitaires, ainsi que des écrivains, des artistes et des journalistes est un hommage appuyé à la mémoire de feu Benaïssa, notant que les hommes et femmes d’Asilah, fidèles à son message et à sa vision, œuvrent avec détermination à perpétuer la contribution active de la ville au rayonnement culturel du Royaume, ainsi qu’à la promotion des valeurs d’ouverture et de créativité.

Le Secrétaire général de la Fondation a également assuré que la forte participation à cette édition témoigne d’un engagement constant en faveur de l’éveil intellectuel, du développement culturel, du respect des valeurs humaines universelles, ainsi que d’une approche fondée sur la tolérance et le dialogue interculturel.

Dans une allocution lue en son nom sa part, le prince Bandar Bin Sultan Bin Abdel Aziz Al Saoud a pour sa part souligné le parcours diplomatique remarquable du défunt, ainsi que les liens humains qui les unissaient, évoqué avoir découvert avec émerveillement la ville d’Asilah grâce à Mohamed Benaïssa et rappelé son travail acharné pour faire de cette ville, à travers ce forum, un véritable phare culturel rayonnant.

our le prince Bandar Bin Sultan, ce forum est devenu un acteur majeur du mouvement humain à l’échelle mondiale, exprimant sa conviction que M. Betioui et les responsables actuels du forum, porteront le flambeau, poursuivront la voie tracée par feu Mohamed Benaïssa, afin de développer davantage ce forum.

De son côté, le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a mis l’accent sur la relation exceptionnelle qui liait le défunt à la ville d’Asilah et son attachement profond à cette cité, soulignant qu’au-delà de ses engagements politiques, culturels et diplomatiques, feu Benaïssa avait le souci souci constant de faire rayonner d’Asilah.

Le ministre a rappelé avec émotion que le défunt, en tant que diplomate et homme politique, était convaincu que le succès de tout homme politique repose indissociablement sur une qualité essentielle: la patience, soulignant que son nom demeurera étroitement associé à la ville qui l’a vu naître et qu’il a fait briller à travers ce festival qui consacre une large place aux débat d’idées, à la culture et l’art.

Quant au Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, il a qualifié feu Mohamed Benaïssa de « personnalité éminente dont la disparition laisse un vide irremplaçable », estimant qu’il est difficile de rendre pleinement justice à ses nombreuses qualités, tant sur les plans politique, administratif et culturel, qu’à sa vision du développement, profondément ancrée dans le contexte local et caractérisée par une grande cohérence et harmonie.

M. Hajoui a affirmé que le défunt était un homme d’Etat ayant assumé des responsabilités politiques et diplomatiques de premier plan lors d’une période cruciale de l’histoire du Maroc, et contribué activement à son rayonnement sur la scène internationale.

Il a, dans ce sens, rappelé qu’à travers les fonctions ministérielles qu’il a exercées avec un engagement sans faille, le regretté Mohamed Benaïssa a également contribué aux efforts de développement économique, social, culturel et environnemental, tant au niveau national que local.

S’agissant de son attachement à Asilah, M. Hajoui a souligné que « rarement le nom d’une personnalité a été aussi étroitement associé à celui d’une ville, comme ce fut le cas entre le défunt et Assilah, qui s’est aujourd’hui imposée parmi les capitales culturelles du monde, attirant penseurs, intellectuels et diplomates de divers horizons ».

Grâce aux efforts du défunt, a-t-il enchainé, le Moussem d’Asilah est devenu un « centre de réflexion et de débats de haut niveau, où sont abordées des questions majeures à dimension internationale ».

Le président du Conseil communal d’Asilah, Tarik Ghailan, a, quant à lui, fait savoir que la session d’automne de cette édition constitue « un moment de fidélité et de reconnaissance envers un homme exceptionnel, qui a profondément marqué l’identité culturelle et artistique d’Assilah ».

Il a souligné que le défunt avait fait d’Asilah une fenêtre ouverte sur le monde, lui conférant un rayonnement international grâce à sa vision et à sa foi inébranlable dans les valeurs de dialogue, de tolérance et de coexistence, rappelant, en effet, que le défunt ne considérait pas la culture comme un luxe, mais comme un levier essentiel de développement et un moyen de promouvoir l’image du Maroc à l’étranger.

M. Ghailan a noté que la commune d’Asilah, fidèle à la mémoire de Mohamed Benaïssa, veille à ce que la ville demeure créative et intelligente, ouverte à l’ère moderne et aux transformations numériques, tout en préservant son riche héritage civilisationnel et son identité authentique, tout en faisant du développement durable l’horizon guidant ses projets touristiques, culturels, sociaux et économiques.

Le programme de cette session comprendra un colloque en hommage à l’artiste plasticien marocain Abdelkrim Ouazzani, ainsi qu’un colloque sur « L’Initiative atlantique : vers une vision africaine intégrée de l’espace atlantique », organisé en collaboration avec le Policy Center for the New South (PCNS).

Seront également organisés la 13è édition du Prix Tchicaya U Tam’si pour la poésie africaine, ainsi que deux colloques consacrés aux arts plastiques, en plus de la signature de plusieurs ouvrages de l’écrivain et journaliste mauritanien Abdallah Ould Mohamedi, et des écrivains marocains Mohamed Saâd Alami et Mohamed El Maazouz.

La Fondation proposera également durant cette session plusieurs activités en arts plastiques (gravure, peinture à l’huile, lithographie), avec la participation de 32 artistes de divers horizons, en plus de l’atelier « Talents du Moussem », l’atelier d’écriture et d’expression littéraire pour les enfants, ainsi que de l’atelier de théâtre et de développement personnel.

Cette édition, qui se tient du 26 septembre au 12 octobre, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Assilah en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – département de la Culture- et le Conseil communal d’Assilah, est marquée notamment par l’organisation de plusieurs conférences, ateliers et expositions, ainsi que la signature d’ouvrages.