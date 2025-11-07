Le Conseil de sécurité de l’ONU lève ses sanctions contre la Syrie

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté jeudi pour la levée de ses sanctions contre la Syrie. La résolution 2799, présentée par les Etats-Unis, a été adoptée par 14 voix et une abstention.

La résolution souligne l’intention du Conseil de promouvoir la reconstruction à long terme, la stabilité et le développement économique de la Syrie, tout en poursuivant la lutte contre le terrorisme.

Les Quinze se sont, à cette occasion, félicités de l’engagement de la Syrie à garantir un accès humanitaire complet, sûr, rapide et sans entrave, et à lutter contre le terrorisme.

Intervenant après le vote, l’ambassadeur US à l’ONU, Mike Waltz a noté que cette résolution envoie un « message fort reconnaissant que la Syrie entame une nouvelle ère », saluant les efforts “considérables” de Damas en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants, d’élimination de toute trace d’armes chimiques et de promotion de la sécurité et de la stabilité régionales.

La résolution du Conseil de sécurité intervient quelques mois après la décision de l’Union européenne de lever, en mai dernier, toutes les sanctions économiques sectorielles contre la Syrie, à l’exception des sanctions contre le régime de l’ancien président Bachar Al Assad.

