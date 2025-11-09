Le Chancelier fédéral veut faire de l’armée allemande la plus puissante de l’UE

L’Allemagne devait disposer de “la plus puissante armée conventionnelle de l’Union européenne”, a dit le Chancelier fédéral.

Dans ce contexte, M. Merz a souligné qu’il n’y a “pas de temps à perdre”, estimant que la capacité de défense d’un pays ne dépendait pas uniquement de ses équipements, mais avant tout de ses soldats.

“Ce ne sont ni les navires, ni les chars, ni les avions qui rendent un pays capable de se défendre. Il faut avant tout des femmes et des hommes prêts à servir”, a-t-il déclaré, évoquant une menace sécuritaire “réelle” et des attaques hybrides visant également l’Allemagne.

L’inspecteur général de la Bundeswehr, Carsten Breuer, a pour sa part insisté sur la nécessité d’une dissuasion forte pour prévenir tout nouveau conflit.

De son côté, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a rappelé que la Bundeswehr poursuivait sa réorientation vers la défense nationale et collective, plaidant pour un service militaire plus attractif afin de faciliter la montée en puissance des effectifs de l’armée.

Selon les objectifs fixés, la Bundeswehr devrait compter environ 260.000 soldats actifs et 200.000 réservistes d’ici le début des années 2030, portant sa force totale à quelque 460.000 militaires.