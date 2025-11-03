Le Canada et les Philippines signent un accord militaire

Cet accord « marque un nouveau chapitre » dans la coopération entre le Canada et les Philippines en matière de défense, permettant un engagement, une coopération et une collaboration « accrus » entre les deux pays, a indiqué le ministère canadien de la Défense dans un communiqué.

L’accord a été signé par le secrétaire à la Défense des Philippines, Gilbert Teodoro, et le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, qui effectue une visite à Manille.

L’accord « permettra aux Forces armées canadiennes et aux forces armées des Philippines de collaborer plus étroitement en participant à des opérations et à des exercices interarmées et multinationaux », selon le communiqué.

En janvier 2024, les ministères de la Défense des deux pays ont signé un protocole d’entente sur la coopération militaire, qui couvre plusieurs domaines, dont la formation, le maintien de la paix de l’ONU et l’aide humanitaire.

Les Philippines participent aussi au Programme d’instruction et de coopération militaires du Canada depuis 1998, et plus de 400 membres du personnel militaire et de défense ont été formés dans le cadre de ce programme, selon Ottawa.