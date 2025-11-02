Attaque au couteau dans un train en Angleterre : deux Britanniques arrêtés, la piste terroriste écartée

« Il n’y a rien qui suggère que l’attaque au couteau survenue samedi à bord d’un train reliant Doncaster à Londres soit un incident terroriste », a déclaré la police, ajoutant que les deux suspects, tous deux de nationalité britannique, ont été interpellés pour tentative de meurtre.

Sur les neuf personnes initialement considérées comme grièvement blessées, quatre ont pu quitter l’hôpital, tandis que deux demeurent dans un état critique, selon la même source.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de recrudescence préoccupante des attaques au couteau au Royaume-Uni, en particulier dans les grandes villes. Ce fléau, devenu un enjeu majeur de sécurité publique, continue d’alimenter le débat sur les moyens de prévention et de lutte contre la violence armée dans le pays.