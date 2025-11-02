Attaque au couteau dans un train en Angleterre : deux Britanniques arrêtés, la piste terroriste écartée

A la UneEn direct
Par
Deux hommes britanniques ont été arrêtés après une attaque au couteau survenue, samedi soir, à bord d’un train circulant dans le Cambridgeshire, à l’est de l’Angleterre, a indiqué, dimanche, la police britannique, précisant qu’aucun élément ne laisse penser à un acte terroriste.

« Il n’y a rien qui suggère que l’attaque au couteau survenue samedi à bord d’un train reliant Doncaster à Londres soit un incident terroriste », a déclaré la police, ajoutant que les deux suspects, tous deux de nationalité britannique, ont été interpellés pour tentative de meurtre.

Sur les neuf personnes initialement considérées comme grièvement blessées, quatre ont pu quitter l’hôpital, tandis que deux demeurent dans un état critique, selon la même source.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de recrudescence préoccupante des attaques au couteau au Royaume-Uni, en particulier dans les grandes villes. Ce fléau, devenu un enjeu majeur de sécurité publique, continue d’alimenter le débat sur les moyens de prévention et de lutte contre la violence armée dans le pays.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite