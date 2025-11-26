Expertise France organise, du 26 au 28 novembre 2025 à Rabat, l’atelier de lancement du projet Ressources Humaines Innovantes en Santé (RHIS).

Lancement à Rabat du projet RHIS pour le renforcement des ressources humaines en santé dans l’espace francophone

Financé par l’Agence française de développement (AFD) et doté d’un budget de 6 M€ pour la période 2025-2028, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs des ressources humaines en santé (RHS) dans l’espace francophone, afin d’améliorer l’accès et la qualité des services de santé, indique un communiqué de Expertise France.

Le soutien aux ressources humaines en santé est une priorité du Conseil présidentiel pour le développement, indique-t-on de même source, ajoutant que le problématique du déficit actuel et de la pénurie prévisionnelle des ressources humaines en santé exacerbe, par ailleurs, les inégalités déjà significatives entre pays.

RHIS s’appuie sur un partenariat étroit avec le Réseau Francophone des Établissements de Santé Publique (REFESP).

Créé en 2021, ce réseau rassemble des institutions de formation en santé publique issues de plusieurs pays francophones, dont l’EHESP (France), le CIESPAC (Afrique centrale), l’ISSP Liban et l’ENSP Maroc.

« Le renforcement des ressources humaines en santé est l’un des leviers essentiels pour améliorer durablement les systèmes de santé. Avec RHIS, nous soutenons l’émergence d’une communauté francophone structurée, capable de développer des compétences, d’innover et de répondre aux besoins des populations », note le communiqué.

Renforcer un réseau francophone stratégique pour les RHS

Dans le cadre du projet, le REFESP bénéficiera d’un appui structurant : professionnalisation de sa gouvernance ; harmonisation des pratiques de formation ; développement d’outils partagés en santé publique ; création d’un espace collaboratif favorisant les échanges entre institutions membres.

Cet accompagnement vise à donner au réseau les moyens d’assumer pleinement son rôle dans la formation, la mobilisation et la reconnaissance des professionnels de santé dans l’espace francophone.

« Le projet RHIS représente une opportunité majeure pour renforcer la formation et la coopération entre les écoles de santé publique de l’espace francophone. En tant que réseau, nous sommes déterminés à développer des standards communs et à mieux répondre aux besoins des systèmes de santé », selon le communiqué.

Soutenir l’innovation en ressources humaines en santé

L’atelier comprend également une session d’information sur un appel à projets destiné à identifier et accompagner des initiatives innovantes dans le domaine des RHS, notamment sur : les pratiques avancées ; les dispositifs de formation à distance ; l’intégration des enjeux de genre et d’adaptation au changement.

Les projets retenus bénéficieront d’un appui technique, financier ou méthodologique selon leurs besoins.

Ces trois journées réunissent les membres du REFESP, les équipes d’Expertise France et des représentants de l’AFD. Elles permettent de présenter la méthodologie de mise en œuvre du projet, d’échanger sur les priorités des institutions partenaires et de poser les bases d’une vision stratégique partagée pour le développement du réseau.

Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de la coopération technique internationale, filiale du groupe Agence française de développement (groupe AFD). Deuxième agence par sa taille en Europe, elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). Des savoir-faire en commun.