L’Allemagne affiche un solde migratoire en baisse en 2025

A la UneEn directInternational
Par
L’Allemagne a accueilli en 2025 quelque 1,48 million de migrants contre 1,25 million de départs enregistrés aux frontières, soit un solde migratoire de 235.000 personnes, qui s’est inscrit en baisse de 45% par rapport au niveau enregistré en 2024, selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis).

Les arrivées de migrants ont reculé de 13% par rapport à 2024, alors que les départs ont affiché une baisse de 2%, précise Destatis, qui vient de publier les chiffres de la migration au titre de l’année 2025.

L’Office fédéral attribue ce recul à la diminution de la migration en provenance des principaux pays d’origine des demandeurs d’asile, en particulier la Syrie (-67%), la Turquie (-41%) et l’Afghanistan (-41%).

La migration nette en provenance d’Ukraine a également baissé passant de 121.000 à 96.000 personnes (-21%). Les réfugiés ukrainiens n’ont pas déposé de demande d’asile, ils bénéficient d’une protection temporaire en vertu de la loi de séjour, explique Destatis.

La même tendance baissière enregistrée en 2025 a été observée concernant l’immigration en provenance des pays de l’Union européenne. Le solde migratoire de l’Allemagne avec l’UE s’est établi durant l’année écoulée à -54.000 personnes contre -34.000 personnes en 2024.

Les Allemands émigrent principalement vers la Suisse, l’Autriche et l’Espagne, précise l’Office fédéral de la Statistique.

S’agissant des mouvements entre les États fédérés, 996.000 déplacements ont été recensés en 2025, en baisse de 1% sur un an. Le Brandebourg affiche le solde migratoire interne le plus élevé (+9.000 personnes), devant la Bavière (+8.000) et le Schleswig-Holstein (+8.000). Berlin (-12.000 personnes), la Thuringe (-6.000 personnes) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (-5.000) enregistrent les pertes les plus importantes.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite