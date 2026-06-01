L’Allemagne affiche un solde migratoire en baisse en 2025

Les arrivées de migrants ont reculé de 13% par rapport à 2024, alors que les départs ont affiché une baisse de 2%, précise Destatis, qui vient de publier les chiffres de la migration au titre de l’année 2025.

L’Office fédéral attribue ce recul à la diminution de la migration en provenance des principaux pays d’origine des demandeurs d’asile, en particulier la Syrie (-67%), la Turquie (-41%) et l’Afghanistan (-41%).

La migration nette en provenance d’Ukraine a également baissé passant de 121.000 à 96.000 personnes (-21%). Les réfugiés ukrainiens n’ont pas déposé de demande d’asile, ils bénéficient d’une protection temporaire en vertu de la loi de séjour, explique Destatis.

La même tendance baissière enregistrée en 2025 a été observée concernant l’immigration en provenance des pays de l’Union européenne. Le solde migratoire de l’Allemagne avec l’UE s’est établi durant l’année écoulée à -54.000 personnes contre -34.000 personnes en 2024.

Les Allemands émigrent principalement vers la Suisse, l’Autriche et l’Espagne, précise l’Office fédéral de la Statistique.

S’agissant des mouvements entre les États fédérés, 996.000 déplacements ont été recensés en 2025, en baisse de 1% sur un an. Le Brandebourg affiche le solde migratoire interne le plus élevé (+9.000 personnes), devant la Bavière (+8.000) et le Schleswig-Holstein (+8.000). Berlin (-12.000 personnes), la Thuringe (-6.000 personnes) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (-5.000) enregistrent les pertes les plus importantes.