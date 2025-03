La visite du ministre albanais des AE au Maroc illustre la volonté des deux pays de renforcer leurs relations et d’établir un partenariat réel dans tous les domaines (M. Bourita)

La visite effectuée au Maroc par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hasani, illustre la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales et d’établir un partenariat réel dans tous les domaines, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec M. Hasani, en visite de travail dans le Royaume du 1er au 04 mars, M. Bourita a ajouté que cette première visite du genre du ministre albanais revêt une importance particulière, dans la mesure où elle intervient dans le cadre des relations solides unissant les deux pays.

Le Maroc et l’Albanie sont liés par des relations solides et historiques, basées sur le respect mutuel, l’amitié et la coopération, a-t-il rappelé, relevant que ces relations, bien que fondées sur des bases solides, ont besoin d’être dynamisées au niveau leurs mécanismes, enrichies sur le plan de leur teneur et rehaussées en termes d’ambitions.

Il a fait savoir que les deux pays se sont accordés sur la réactivation du mécanisme de dialogue politique, précisant, à cet égard, qu’il a été convenu de la tenue, avant la fin de l’année en cours, de la Commission mixte entre les deux pays, sachant que plusieurs domaines de coopération sectorielle identifiés peuvent être développés, conformément aux aspirations des deux parties.

M. Bourita a indiqué que les deux parties ont convenu aussi de renforcer le cadre juridique visant à inciter le secteur privé à jouer un rôle plus actif dans les relations bilatérales, évoquant la possibilité d’organiser un forum économique rassemblant les hommes d’affaires des deux avant la fin de l’année, le but étant d’explorer les opportunités commerciales et d’investissement.

Relevant que le Maroc considère l’Albanie comme un acteur clé dans les Balkans occidentaux et parmi les pays ayant un rôle essentiel dans la stabilité et le développement de cette région, le ministre a noté que ce pays peut s’ériger en porte d’entrée du Royaume dans cette région du monde, tandis que le Maroc peut devenir un hub stratégique pour le secteur privé albanais en Afrique.

M. Bourita a souligné, par ailleurs, que la déclaration conjointe signée entre les deux pays comporte plusieurs points constituant une véritable feuille de route pour le développement des relations bilatérales entre le Maroc et l’Albanie dans les années à venir.