Le 12 octobre 2025, à Paris, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est rendu à l’Élysée dans l’après-midi pour arrêter avec le président Emmanuel Macron la composition du nouveau gouvernement Lecornu II, annoncé dans la soirée avec des nominations mêlant reconductions et profils techniques.

La composition du Gouvernement Lecornu II

Reconduit Premier ministre le 10 octobre 2025, Sébastien Lecornu a passé plus de trois heures à l’Élysée le 12 octobre pour affiner la liste des ministres, dans sa mission de constituer une équipe « renouvelée et diversifiée » pour faire adopter le budget 2025 avant la fin de l’année. L’annonce officielle des nominations a été faite à 20h, mettant fin à une semaine de crise politique suite à la démission du gouvernement le 6 octobre. Ce remaniement mêle des reconduits de la majorité macroniste, des technos et des personnalités de divers horizons, toujours sans LFI ni RN.

Voici la composition du nouveau gouvernement :

Ministère de l’Intérieur : Laurent Nuñez , préfet de police de Paris, ex-secrétaire d’État auprès de Christophe Castaner, ex-directeur général de la Sécurité intérieure ; Ministre délégué : Marie-Pierre Vedrenne .

Ministère de la Justice : Gérald Darmanin , reconduit.

Ministère des Armées : Catherine Vautrin , ex-ministre du Travail ; Ministre délégué : Alice Rufo .

Ministère des Affaires Étrangères : Jean-Noël Barrot , reconduit. Ministres délégués: Benjamin Haddad , Nicolas Forissier , Éléonore Caroit .

Ministère de l’Économie : Roland Lescure , reconduit. Ministres délégués: Sébastien Martin , Anne Le Henanff .

Ministère des Comptes Publics : Amélie de Montchalin , reconduite. Ministre délégué: David Amiel .



Ministère de l’Industrie : Marc Ferracci , reconduit.



Ministère du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farandou , président de la SNCF.

Ministère de la Santé : Stéphanie Rist . Ministre déléguée: Charlotte Parmentier-Lecoq .



Ministère de l’Éducation Nationale : Édouard Geffray , ex-directeur général de l’enseignement scolaire.



Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Philippe Baptiste , reconduit.

Ministère de la Culture : Rachida Dati , maire du 7e arrondissement de Paris, reconduite.

Ministère de l’Écologie : Monique Barbut , ancienne présidente du WWF-France ; Ministres délégués: Mathieu Lefèvre , Catherine Chabaud

Ministère des Transports : Philippe Tabarot , reconduit.

Ministère de l’Agriculture : Annie Genevard , reconduite.

Ministère des Outre-mer : Naïma Moutchou , vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Ministère de l’Aménagement du Territoire : Françoise Gatel .

Ministère des Collectivités : Éric Woerth .

Ministère des Sports : Marina Ferrari , reconduite.

Ministère délégué chargé de la Ville : Vincent Jeanbrun , député de la 7e circonscription du Val-de-Marne (LR), maire de L’Haÿ-les-Roses.

Ministère délégué chargé des PME : Serge Papin .

Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des Droits des Femmes : Aurore Bergé , reconduite.

Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement : Laurent Panifous , député de la 2e circonscription de l’Ariège (LIOT).

Porte-parole du Gouvernement : Maud Bregeon.



Le parti des Républicains annonce que les membres de LR ayant accepté d’entrer au gouvernement seront exclus du parti, en l’occurence, Rachida Dati, Annie Genevard et Vincent Jeanbrun.

Le Parti Socialiste exclut lui aussi Laurent Panifous, pour avoir accepté une position gouvernementale.

Sébastien Lecornu a déclaré après l’annonce: « Une seule chose compte : l’intérêt du pays »

Les réactions ne se sont pas faites attendre:

Olivier Faure, premier secrétaire du PS: « No comment..« .

Mathilde Panot, Présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale: « Ne déballez pas trop vite vos cartons. La censure arrive !« .

Marine Le Pen: « Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR. Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci« .

Plus tard dans la soirée, il a été annoncé que Rachida Dati, candidate à la Mairie de Paris, devra quitter le gouvernement fin février, au lancement des municipales.