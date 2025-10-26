La candidate de gauche Catherine Connolly proclamée Présidente de la République d’Irlande

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly a été officiellement proclamée présidente de la République d’Irlande, samedi, après une victoire écrasante face à son adversaire Heather Humphreys.

Mme Connolly qui a obtenu 64% des voix après le dépouillement des deux tiers des bulletins de vote, deviendra ainsi la dixième présidente du pays, succédant à Michael D. Higgins, qui a accompli le maximum de deux mandats autorisés.

« Je veux remercier tout le monde, même ceux qui n’ont pas voté pour moi », a déclaré la nouvelle présidente se disant « ravie » après la publication des premiers décomptes, qui ont révélé un écart impossible à combler entre elle et Mme Humphreys.

Commentant les résultats du scrutin de vendredi, le Premier ministre irlandais Micheál Martin, a affirmé que « le peuple s’est exprimé de manière éclatante et a offert à Catherine une majorité écrasante ».

Mme Humphreys, qui aurait recueilli 29% des suffrages selon les estimations, a concédé sa défaite. « Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente. Je veux vraiment lui souhaiter tout le meilleur », a-t-elle déclaré.

Le taux de bulletins nuls aurait atteint 13%, un record historique interprété par les médias comme le signe d’un mécontentement généralisé face au manque d’alternatives. La participation est, quant à elle, estimée à environ 40 % des 3,6 millions d’électeurs.

Par Atlasinfo (avec MAP)
