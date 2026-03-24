Kim Jong Un réaffirme le statut nucléaire « irréversible » de la Corée du Nord

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réitéré que son pays ne renoncerait jamais à son arsenal nucléaire, tout en désignant la Corée du Sud comme « État le plus hostile », rapporte mardi l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

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Prononçant son discours de politique générale devant le Parlement réuni en session lundi à Pyongyang, Kim Jong Un a déclaré que Pyongyang continuerait à « consolider fermement » son statut de puissance nucléaire « de façon irréversible » et intensifier sa lutte contre les « forces hostiles ». Le développement de l’arsenal nucléaire est « pleinement justifié », a-t-il dit, ajoutant que la Corée du Nord s’engage à garantir la « parfaite disponibilité opérationnelle » de ses forces nucléaires afin de parer à toute « menace stratégique ».

Sur le plan diplomatique régional, Kim Jong Un a tenu des propos particulièrement cinglants à l’égard de Séoul, promettant de « faire payer sans pitié » tout acte portant atteinte à la Corée du Nord. La KCNA a précisé que l’Assemblée suprême du peuple avait examiné une révision constitutionnelle susceptible d’officialiser cette désignation, sans qu’il soit confirmé qu’elle ait été adoptée. Kim Jong Un a également visé les États-Unis, affirmant que Pyongyang était « prêt à répondre à tout choix » de ses adversaires, qu’ils optent pour « la confrontation ou la coexistence pacifique ».

Ce discours intervient au lendemain de la réélection de Kim Jong Un à la présidence des affaires d’État, la plus haute fonction de l’appareil d’État nord-coréen. Il gouverne le pays depuis fin 2011, à la suite de la mort de son père Kim Jong Il, perpétuant une dynastie fondée par son grand-père Kim Il Sung en 1948.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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