Kim Jong Un réaffirme le statut nucléaire « irréversible » de la Corée du Nord

Sur le plan diplomatique régional, Kim Jong Un a tenu des propos particulièrement cinglants à l’égard de Séoul, promettant de « faire payer sans pitié » tout acte portant atteinte à la Corée du Nord. La KCNA a précisé que l’Assemblée suprême du peuple avait examiné une révision constitutionnelle susceptible d’officialiser cette désignation, sans qu’il soit confirmé qu’elle ait été adoptée. Kim Jong Un a également visé les États-Unis, affirmant que Pyongyang était « prêt à répondre à tout choix » de ses adversaires, qu’ils optent pour « la confrontation ou la coexistence pacifique ».

Ce discours intervient au lendemain de la réélection de Kim Jong Un à la présidence des affaires d’État, la plus haute fonction de l’appareil d’État nord-coréen. Il gouverne le pays depuis fin 2011, à la suite de la mort de son père Kim Jong Il, perpétuant une dynastie fondée par son grand-père Kim Il Sung en 1948.