Joe Powell: le soutien britannique au plan marocain d’autonomie augure d’une nouvelle ère de partenariat renforcé entre Rabat et Londres

Le soutien exprimé par le Royaume Uni au plan marocain d’autonomie au Sahara augure d’une nouvelle ère de partenariat renforcé et mutuellement bénéfique entre Rabat et Londres, a affirmé Joe Powell, membre travailliste de la Chambre des communes (chambre basse du parlement britannique).

M. Powell, qui préside le groupe “Labour Friends of Morocco”, a relevé que les deux Royaumes viennent de conférer plus de substance à une relation de coopération ancrée dans l’histoire et résolument tournée vers l’avenir.

Cette relation de partenariat couvre désormais des secteurs clés, allant du commerce à l’investissement, en passant par la lutte contre le changement climatique, la promotion des énergies renouvelables et la coopération dans le domaine du sport, a-t-il fait valoir.

Le gouvernement du Royaume Uni a exprimé dimanche son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, la considérant comme “la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler le différend” régional autour du Sahara. En apportant son appui au plan marocain d’autonomie, le Royaume Uni vient de rejoindre des puissances mondiales comme les Etats Unis et la France, a relevé M. Powell, soulignant que le plan d’autonomie, qui se démarque par sa crédibilité et son pragmatisme, est la clé de voûte pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

La position du gouvernement britannique a été actée dans un communiqué conjoint signé dimanche à Rabat par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Le Royaume Uni a également souligné, dans le communiqué conjoint, qu’il entend agir conformément à cette position sur les plans bilatéral, régional et international.