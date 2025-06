la N°1 mondiale Aryna Sabalenka accède aux demi-finales de Roland-Garros

La N°1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée mardi pour les demi-finales de Roland-Garros, après sa victoire face à la Chinoise Zheng Qinwen (8e), titrée sur la terre battue de Roland-Garros l’été dernier.

Triple gagnante en Grand Chelem (Open d’Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et à la poursuite d’un premier titre à Paris, la Bélarusse de 27 ans a gagné 7-6 (7/4), 6-3 contre la championne olympique, qui l’avait battue à Rome (WTA 1000, terre battue) en deux sets.

En demi-finale, sa meilleure performance jusqu’à présent, Sabalenka pourrait rencontrer la triple tenante du titre Iga Swiatek (5e), qui joue mardi contre Elina Svitolina (14e) sur le Central.