Grève nationale des coursiers « Glovo » les 1er et 2 septembre 2025

Les coursiers opérant pour la plateforme espagnole « Glovo » affiliés à l’Union marocaine du travail ont annoncé une grève nationale de 48 heures, prévue les 1er et 2 septembre 2025, accompagnée d’un sit-in devant le siège de l’entreprise à Casablanca Finance City à 14h.

Cette troisième mobilisation, après des manifestations pour une carte tronquée du Maroc et des conditions de travail « inhumaines », a pour objectif de réclamer une revalorisation immédiate des tarifs, la transparence des algorithmes et la protection de leurs droits sociaux.

Les coursiers protestent contre la suppression des avantages initiaux (marges sur les commandes et primes) et exigent l’augmentation du tarif de base face à la hausse des prix, le doublement des tarifs de nuit et de fête, le paiement des commandes annulées, l’arrêt des commandes groupées et la réouverture des zones de Bouskoura et Dar Bouazza.

Selon un communiqué de l’UMT, les coursiers réclament également la réactivation des comptes suspendus, l’interdiction des blocages arbitraires et la protection de leurs données personnelles. Adil Bouhouche, membre de l’UMT alerte sur les algorithmes poussant à la vitesse et réclame des droits similaires au Code du travail, bien qu’ils soient auto-entrepreneurs. Cette grève qui devrait bloquer les livraisons est une volonté de mettre fin à une exploitation, les coursiers déclarant : « Nos vies valent plus que vos profits ».