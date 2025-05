Genève : Participation active du Maroc aux travaux de la 78e session de l’AMS

Cette participation active du Maroc témoigne de l’engagement continu du Royaume dans les efforts internationaux visant à construire des systèmes de santé plus résilients, plus justes et plus durables, conformément aux Hautes directives du Roi Mohammed VI, a déclaré à la MAP le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, qui a conduit la délégation marocaine au segment de haut niveau de cette session, en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber.

Au cours des plénières de l’Assemblée, le ministre a notamment prononcé la déclaration du Groupe francophone ainsi que l’allocution du Royaume du Maroc, mettant en avant les réformes structurantes engagées sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Dans cette allocution, le ministre a souligné que “l’accélération des transformations mondiales met en évidence la nécessité de redéfinir les priorités en matière de soins de santé, en mettant l’accent sur la réalisation d’une couverture sanitaire universelle et sur le renforcement de la résilience et de la durabilité des systèmes de santé face aux défis, notamment le changement climatique”.

Dans ce contexte, l’accord de l’OMS sur les pandémies, approuvé mardi par l’Assemblée, constitue “un indicateur fort de notre capacité collective à surmonter les différences et à orienter les efforts vers la santé mondiale”, a-t-il affirmé, soulignant que “le Royaume du Maroc soutient la ratification de cet accord et souligne la nécessité de le mettre en œuvre de manière juste et équitable”.

Outre sa participation aux plénières et aux différentes commissions, la délégation marocaine a pris part à une série de rencontres stratégiques parallèles, notamment le Conseil des ministres arabes de la santé, une session de haut niveau sur le financement durable de la santé organisée avec l’Africa CDC, ainsi qu’un événement sur la production locale de médicaments.

Le ministre a, en outre, coprésidé un Side-event de haut niveau consacré à la présentation d’un projet de résolution visant à renforcer et à promouvoir les personnels de santé dans le monde à l’horizon 2030.

Porté conjointement par le Royaume du Maroc, les Philippines, l’Allemagne, le Nigéria et la Thaïlande, ce projet a reçu un soutien vigoureux du Conseil exécutif de l’OMS, qui l’a approuvé lors de sa 156e session tenue le 6 février 2025 à Genève. Il a été soumis à l’approbation de l’Assemblée.

En marge de l’AMS, M. Tehraoui s’est réuni avec le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et a eu une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues de plusieurs pays frères et amis.

Ces rencontres bilatérales s’inscrivent dans la dynamique menée par le Maroc pour consolider sa position de partenaire fiable et efficace en matière de promotion de la sécurité sanitaire aux niveaux régional et international, et pour réaffirmer son engagement en faveur du renforcement de la coopération multilatérale dans le secteur de la santé.