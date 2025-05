Le gouvernement mobilise l’ensemble des moyens pour accompagner la mise en œuvre du chantier de réforme de la Justice (M. Akhannouch)

Intervenant à l’ouverture des travaux du Conseil du gouvernement, M. Akhannouch a affirmé que le décret fixant les modalités d’application des peines alternatives, que le Conseil examine aujourd’hui, s’inscrit dans le contexte du parachèvement de la mise en œuvre du chantier de réforme du système de la Justice, auquel le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier.

Le Roi, a-t-il ajouté, n’a cessé de mettre l’accent, dans Ses différents Discours et Hautes Orientations, sur la nécessité d’adopter une nouvelle politique pénale, s’appuyant sur la révision et l’adaptation du code de la procédure pénale aux différentes évolutions.

Dans ce cadre, il a souligné que les différents textes relatifs aux peines alternatives sont à même de développer “la politique répressive à travers des approches qui contribuent à renforcer la réinsertion au sein de la société et la lutte contre le problème de surpeuplement”.

Le Conseil du gouvernement examine aujourd’hui un ensemble de projets de décrets, à leur tête, le projet de décret susmentionné, et ce après l’approbation de la loi n°43.22 relative aux peines alternatives, qui entrera en vigueur au mois d’août prochain.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a fait part de ses remerciements au ministre de la Justice pour son travail de coordination pour que le chantier de la réforme de la Justice voit le jour, ainsi qu’à l’ensemble des départements gouvernementaux et non gouvernementaux, en particulier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (ِCSPJ), la Présidence du Ministère Public et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) pour les énormes efforts consentis dans ce cadre.

Il a, en outre, appelé les membres du gouvernement et tous les départements ministériels concernés à davantage de mobilisation et d’implication pour la mise en œuvre réussie de ce chantier.