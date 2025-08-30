Gambie : au moins 70 migrants périssent dans un naufrage au large de la Mauritanie

Le bateau, parti de Gambie avec à son bord près de 150 passagers, majoritairement gambiens et sénégalais, a sombré tôt mercredi alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe par la route migratoire de l’Atlantique, indique un communiqué du ministère.

Seize rescapés ont pu être secourus, tandis que les autorités mauritaniennes ont repêché 70 corps mercredi et jeudi, précise la même source. Par ailleurs, des témoignages recueillis suggèrent que le bilan pourrait dépasser la centaine de victimes.

Le ministère gambien des Affaires étrangères a appelé ses ressortissants à « s’abstenir d’entreprendre de tels voyages périlleux », rappelant que ces traversées continuent d’endeuiller de nombreuses familles.

Il s’agit de l’une des tragédies migratoires les plus meurtrières de ces dernières années sur la route atlantique reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries, considérée comme l’une des plus dangereuses au monde. En 2024, plus de 46.000 migrants y ont accosté, selon l’Union européenne, tandis que l’ONG Caminando Fronteras estime à plus de 10.000 le nombre de décès, en hausse de 58 % par rapport à 2023.