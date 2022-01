France/Covid-19 : le pass vaccinal débarque à l’Assemblée nationale

Adoptée la semaine dernière en Conseil des ministres et débattue dans la Commission des lois de l’Assemblée, la loi “renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire” doit être examinée par la suite au Sénat, à compter de mercredi prochain, selon les médias de l’hexagone.

Ce texte “répond à la reprise épidémique de manière efficace, graduée. Il fait le choix de la science” et “de la responsabilité”, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, alors que la France, qui connaît une 5ème vague épidémique fulgurante, a franchi à plusieurs reprises la barre des 200.000 nouveaux cas quotidiens.

Afin de faire face à une situation “préoccupante”, l’exécutif cherche à travers cette nouvelle mesure à faire plus de pression sur les près de cinq millions de Français de plus de 12 ans non-vaccinés.

Sans ce pass vaccinal, les non vaccinées n’auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux, un test négatif n’étant plus suffisant.

La veille, le ministre a indiqué dans un entretien au Journal du Dimanche que le délai pour la dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit en France, à partir du 15 février, à quatre mois maximum au lieu de sept pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide.

La règle actuellement en vigueur est qu’à partir du 15 janvier, le pass sanitaire devient inactif au bout de sept mois en l’absence de dose de rappel.

La France est touchée de plein fouet par une 5ème vague de l’épidémie du Covid-19, marquée par une déferlante de cas du variant Omicron. Le pays enregistre record sur record de contaminations dues au “raz-de-marée” Omicron, avec plus de 200.000 nouveaux cas recensés ces derniers jours.

Outre la création du pass sanitaire, le gouvernement français a annoncé une nouvelle série de mesures face à cette 5ème vague épidémique, dont la réduction à 3 mois du délai de la troisième dose, l’aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l’obligation du télétravail, alors que le masque obligatoire en extérieur a fait son retour dans plusieurs villes.