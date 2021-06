Euro: la Suisse élimine la France et part en quarts de finale

La France, championne du monde en titre, a été éliminée lundi, à Bucarest, dès les huitièmes de finale de l’Euro-2020 par la Suisse, qui affrontera vendredi l’Espagne en quart, au terme d’un match fou conclu aux tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.).

Kylian Mbappé, en difficulté tout au long du match, a raté le dernier tir au but français, après un sans-faute suisse.

Les champions du monde, menés à la pause après un but de Seferovic (15e), pensaient avoir renversé la situation en début de seconde période avec un arrêt de Hugo Lloris sur un penalty de Rodriguez (54e), puis un doublé de Benzema (57e et 59e) et une frappe splendide de Pogba (75e).

Mais Seferovic a lui aussi doublé la mise (81e) avant que Gavranovic n’égalise (90e). Le score n’a pas évolué pendant la prolongation, jusqu’à cette séance de tirs au but conclue par l’échec de Mbappé.