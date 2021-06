Maroc: les adouls en grève à partir du 1er juillet

Les adouls (auxiliaires de la justice) porteront par ailleurs des brassards rouges pendant tout le mois de juillet.

Ce mouvement protestataire a pour objectif principal d’exprimer le mécontentement de la profession, particulièrement en ce qui concerne la révision et l’amendement de la loi n°16.03 qui a pout but la modernisation du secteur.

L’instance nationale des adouls est en quête de modernisation de la profession pour notamment encourager la simplification et la dématérialisation des actes. Un projet auquel semble s’opposer le ministère de la Justice.

“Ces revendications sont répétées depuis plus de 10 ans. Elles ont été présentées à plusieurs ministres de la Justice. Nous avons même conclu des accords avec certains, notamment pour conclure des partenariats avec la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Or les ministres se succèdent et rien n’aboutit”, explique Mohamed Sassioui, président de l’instance nationale des adouls, indiquant n’avoir reçu “aucune réaction de la part du ministère de la Justice”, depuis l’annonce de la décision de grève.