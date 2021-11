Des partenariats pour l’Afrique placent l’équité climatique et la résilience en tête du programme d’action de la COP26

Les leaders de l’économie mondiale ont rejoint les chefs d’État à Glasgow pour la deuxième journée de la COP26, en vue de lancer de nouveaux partenariats qui offriront des solutions financières et climatiques en Afrique et dans les petits États insulaires en développement.

Ces projets auront également à coeur d’aider un demi-milliard d’agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques agricoles régénératives au cours de cette décennie. Le premier partenariat annoncé est l’Africa Green Finance Coalition (AGFC): une collaboration à l’échelle du continent visant à produire les milliards d’investissements verts nécessaires à la transformation de l’économie africaine en accélérant la politique de financement vert et la réforme des lois en place afin d’attirer des capitaux privés à grande échelle.

Le deuxième partenariat, annoncé par le PDG de Bank of America Brian Moynihan, est relatif à la mise en place d’un mécanisme qui permettra d’augmenter le financement public et privé des solutions climatiques et des infrastructures résilientes dans les petits États insulaires des Caraïbes.

Enfin, le dernier partenariat présenté aux dirigeants mondiaux est Regen10, une nouvelle plateforme visant à mettre en place des systèmes alimentaires régénératifs au cours de cette décennie sur 50 % de la production alimentaire mondiale.

Regen10 travaillera avec plus de 500 millions d’agriculteurs pour appliquer des méthodes de production régénératrices, tout en veillant à ce qu’environ 60 milliards de dollars par an soient déployés pour financer la transition, conformément à l’accord de Paris.