Coupe d’Allemagne: Le Bayern éliminé en 8e de finale aux tirs au but par Kiel (D2)

Le Bayern Munich, tenant du titre, a été éliminé mercredi aux tirs au but en 16e de finale de la coupe d’Allemagne, par l’équipe de deuxième division de Holstein Kiel (2-2, 6 tab à 5).

Le Bayern a marqué par Serge Gnabry (14e) et Leroy Sané (47e), Kiel a répondu deux fois par Fin Bartels (37e) et Hauke Wahl (90e+5). Aucune équipe n’a marqué pendant la prolongation. Marc Roca a manqué le 6e pénalty des Bavarois, et Fin Bartels a donné la victoire aux siens.