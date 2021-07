Corée du Sud: Les exportations automobiles en hausse de 71,9% au 2e trimestre

Les expéditions vers l’étranger de véhicules ont englobé 10,7 milliards de dollars pour la période avril-juin après avoir atteint 6,25 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année écoulée, selon le KCS.

Les exportations de voitures respectueuses de l’environnement, dont les modèles hybrides et électriques, ont bondi de 53,3% sur un an pour atteindre le record de 2,7 milliards de dollars au 2e trimestre, précise la même source.

Par pays, les exportations automobiles vers les Etats-Unis ont augmenté de 48% à 4,3 milliards de dollars et celles à destination du Canada ont bondi de 108,9% à 794 millions de dollars.

La filière automobile coréenne s’est rapidement développée au point de devenir un axe majeur de l’économie du pays. En 2018, elle représentait 10% du PIB coréen et 11% des exportations coréennes (64 Mds USD) et fournit plus de 400.000 emplois.

La quatrième économie d’Asie s’est, par ailleurs, fixée l’objectif de représenter 10% du marché mondial des ventes de voitures vertes d’ici 2030.