Conflit au Moyen-Orient : Trump menace de « détruire complètement » l’île de Kharg en cas d’échec des discussions avec l’Iran

« Les États-Unis d’Amérique mènent actuellement des discussions sérieuses avec UN NOUVEAU RÉGIME, PLUS RAISONNABLE, afin de mettre un terme à nos opérations militaires en Iran », a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth social.

Le président Trump a fait état de « progrès importants », tout en soulignant que « si pour une raison quelconque un accord n’est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d’Ormuz n’est pas immédiatement ouvert aux affaires, nous conclurons notre charmant séjour en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l’île de Kharg (et peut-être toutes les usines de dessalement !), que nous avons délibérément choisi de ne pas encore toucher ».

« Ce sera en représailles pour nos nombreux soldats, et d’autres, que l’Iran a massacrés et tués au cours des 47 années de règne de terreur de l’ancien régime », a-t-il précisé.

Cette publication du président américain intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, marqué notamment par des perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole, et par une hausse des prix de l’énergie sur les marchés internationaux.

Dimanche soir, M. Trump s’est vanté d’avoir obtenu un « changement de régime en Iran » en affirmant que « le premier régime a été décimé, détruit ». Il avait aussi laissé entendre que des discussions étaient toujours en cours avec des responsables iraniens. « Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j’en suis presque sûr », avait-il affirmé lors d’un point presse à bord d’Air Force One.

Le président américain a, par ailleurs, multiplié ces derniers jours les déclarations alternant ouverture à une solution négociée et mise en garde contre une intensification des opérations militaires, alors que des renforts militaires américains ont été récemment déployés dans la région.