Christophe Lecourtier se félicite de la résolution onusienne reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme « seule base »

L’ambassade de France au Maroc a salué, vendredi soir, l’adoption ce jour par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 (2025), adoptée à 11 voix favorables, qualifiant le plan d’autonomie marocain de « seule base » pour une solution juste et durable au Sahara.

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, s’est félicité de l’adoption de la résolution 2797 (2025) comme la seule base dans le règlement de la question du Sahara.

Ce texte, porté par les États-Unis, voté le 31 octobre lors de la 10030e session du Conseil de sécurité, désigne pour la première fois le plan d’autonomie marocain de 2007 comme « la base » des négociations menées par le secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel Staffan de Mistura.

Christophe Lecourtier, a affirmé que «l’adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité constitue une étape importante. D’une part, elle conclut de longs mois d’efforts diplomatiques du Maroc, aux côtés duquel la France a pris toute sa part comme s’y était engagé le Président de la République en juillet 2024. D’autre part, elle ouvre la voie à une nouvelle phase de négociations pour laquelle l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies a reçu un mandat fort du Conseil et qui devrait faire une place centrale à la proposition marocaine d’autonomie. »

Dans son explication de vote, le représentant permanent français à l’ONU, Jérôme Bonnafont, a déclaré que « l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil. Un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. C’est un succès collectif. »

Cette position française s’inscrit dans la continuité de l’engagement annoncé par le président Emmanuel Macron en juillet 2024, lorsque la France avait officiellement reconnu le plan d’autonomie comme « la seule base » pour une solution politique via une lettre envoyée au Roi Mohammed VI. Depuis, une coordination diplomatique étroite entre Paris et Rabat a été menée, notamment au sein du Conseil de sécurité, pour faire évoluer le langage onusien en faveur de la marocanité du Sahara.

La résolution 2797 (2025) a été adoptée avec 11 voix favorables, trois abstentions (Chine, Russie, Pakistan) et sans la participation de l’Algérie.

Ce vote marque un tournant, en alignant formellement l’ONU sur la dynamique internationale croissante soutenant la souveraineté marocaine, propulsée par les États-Unis, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et plusieurs pays arabes et africains.