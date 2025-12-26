CAN-2025 (G.A/2è J) : la composition des sélections marocaine et malienne

Voici les compositions de la sélection marocaine de football et de son homologue malienne, qui s’affrontent, vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah en match de la 2-ème journée du Groupe A de la 35-ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.
— Maroc:
Yassine Bounou (C), Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Azz-Eddine Ounahi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Neil El Aynaoui et Anass Salah-Eddine.
– Remplaçants
Munir Mohamedi, Mehdi Harrar, Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhaline, Mohamed Chibi, Ilias Akhoumach, Abdessamad Ezzalzouli, Youssef Belammari, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi, Bilal El Khannous, Adam Masina et Abdelhamid Aït Boudlal.
– Entraîneur: Walid Regragui (Maroc)
— Mali:
Djigui Diarra, Abdoulaye Diaby, Mahamadou Doumbia, Yves Bissouma, Lassana Coulibaly, Lassine Sinayoko, Mamadou Sangaré, Woyo Coulibaly, Nathan Gassama, Aliou Dieng et Ousmane Camara.
– Remplaçants:
Ismael Diawara, Mamadou Samassa, Sikou Niakaté, Fodé Doucouré, Hamari Traoré, Amadou Haidara,, Mohamed Camara, Ibrahima Sissoko, Gaoussou Diarra, Mamadou Camara, Mamadou Doumbia, Gaoussou Diakité, Mamadou Fofana, Amadou Dante, Kamory Doumbia, El Bilal Touré et Nene Dorgeles.
– Entraîneur: Tom Saintfiet (Belgique)
— Arbitre: Abdou Abdel Mefire (Cameroun).