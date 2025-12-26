CAN Maroc-2025 (2e journée/Groupe B) : l’Égypte s’impose face à l’Afrique du Sud (1-0)

Par Atlasinfo

La sélection égyptienne de football s’est imposée face à son homologue sud-africaine sur le score de 1 but à 0, en match de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé vendredi au Grand stade d’Agadir.

L’Égypte a ouvert le score par le biais de Mohamed Salah, sur penalty, à la 45e minute. Dans la foulée, son coéquipier Mohamed Hany a été expulsé pour un deuxième carton jaune, juste avant la fin de la première période.

À l’issue de cette rencontre et du match nul (1-1) entre le Zimbabwe et l’Angola, l’Égypte occupe la tête du groupe B avec 6 points, devant l’Afrique du Sud (3 pts), tandis que l’Angola et le Zimbabwe comptent un point chacun.

