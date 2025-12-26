CAN-2025 (2è Journée/Groupe A): la Zambie et les Comores dos à dos

L’équipe nationale zambienne et son homologue comorienne se sont quittés sur un nul blanc (0-0), en match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé vendredi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Conscients qu’une contre-performance est interdite après leur défaite lors du premier match contre le Maroc (2-0), les Comores ont affiché leurs intentions offensives dès les premières minutes en mettant une grande pression sur la défense adverse.

Les hommes de Stefano Cusin ont multiplié les tentatives dangereuses par le biais notamment de Youssouf M’Changama, Rafiki Said et Myziane Maolida. Le trio offensif des Comores, qui a montré de belles qualités techniques, a mis la défense zambienne à rude épreuve au cours des vingt premières minutes de la rencontre.

La sélection comorienne a cru prendre l’avantage dans ce match grâce à Maolida, mais le but inscrit par l’attaquant des « Coelacanthes » à la 19è minute a été annulé par l’arbitre après recours à la VAR. Un faute du milieu de terrain comorien Yacine Bourhane au début de l’action a contrait l’arbitre de rétropédaler.

Malgré ce but refusé, les Comoriens, qui sont à leur 2ème participation à une CAN, ont continué de pousser, grâce notamment à leur trio offensif percutant, mais sans parvenir à débloquer la situation.

Dominés par les Comoriens lors des 30 premières minutes, les « Chipolopolos » sont ensuite parvenus à garder davantage le ballon, tentant de se montrer plus dangereux dans la surface adverse, mais leurs tentatives sont restées vaines.

En 2ème mi-temps, les débats se sont équilibrés, les deux sélections tentant de trouver la faille dans la défense adverse en jouant sur leurs qualités.

La Zambie, qui restait sur 11 rencontres sans victoire en phase finale de la CAN, misait notamment sur les transitions rapides et les contre-attaques pour mettre fin à cette série, tandis que la priorité pour les Comoriens était de préserver l’équilibre entre solidité défensive et pression offensive afin de l’emporter dans ce match crucial pour la suite de la compétition.

Les entraineurs de la Zambie et des Comores ont par ailleurs effectué plusieurs changements pour apporter du sang neuf à leurs équipes, mais le résultat est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, ce qui est loin d’arranger les deux sélections dans leur objectif de se qualifier au prochain tour.

Pour le compte de la même journée, l’autre rencontre de ce groupe met aux prises le Maroc au Mali au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Lors de la troisième journée du groupe A qui sera disputée lundi à 20h00, le Maroc sera opposé à la Zambie au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, tandis que les Comores affronteront la Zambie au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.