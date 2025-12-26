Soudan: l’ONU dit « prendre note » d’une nouvelle initiative de paix

Les Nations Unies ont indiqué vendredi “prendre note” de l’initiative de paix présentée lundi devant le Conseil de sécurité par le Premier ministre soudanais, Kamil Idris, tout en appelant à une paix “durable et inclusive” susceptible de mettre fin au conflit au Soudan.

“Les Nations Unies prennent note de l’initiative de paix” présentée par le Premier ministre de transition et soulignent l’importance de parvenir à une paix “durable et inclusive” alors que le conflit entre dans une nouvelle année, indique un communiqué de l’ONU.

Présentant l’initiative du gouvernement de Khartoum devant le Conseil de sécurité, M. Idris a appelé à un cessez-le-feu immédiat sous la supervision des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes. L’initiative prévoit également le retrait des Forces de soutien rapide (RSF) des zones occupées vers des camps placés sous surveillance.

L’Organisation multilatérale soutient toute initiative visant à une résolution qui “met fin au conflit en cours et préserve l’unité et l’intégrité territoriale du Soudan”, précise le communiqué.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exhorte par ailleurs les parties à convenir d’une cessation immédiate des hostilités et à parvenir à un cessez-le-feu durable, souligne la même source.

Le chef de l’ONU encourage l’ensemble des acteurs soudanais à privilégier le compromis et à élaborer une vision commune en faveur d’une transition dirigée par des civils, conclut le communiqué.