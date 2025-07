Brésil : Le groupe OCP s’allie à Ambipar, la Liga do Araguaia et l’IAVA pour un projet de restauration de terres agricoles et de génération de crédits carbone

L’objectif du projet est de restaurer jusqu’à 100.000 hectares de pâturages dégradés dans la vallée de l’Araguaia (biome du Cerrado, au centre-ouest du Brésil) et de générer des crédits carbone à haute intégrité à travers l’adoption de pratiques durables de gestion des terres agricoles (ALM – Agricultural Land Management), indique le groupe OCP, leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés, dans un communiqué.

ALM désigne la gestion des terres agricoles, fondée sur l’adoption de pratiques durables visant à accroître la productivité agricole, tout en préservant l’environnement et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES), explique la même source, relevant que Cerrado, est un des biomes les plus riches en biodiversité au monde, couvrant plus de 20% du territoire brésilien.

En effet, la première phase du projet s’étendra sur trois ans et prévoira la restauration de presque 80.000 hectares sur une soixantaine d’exploitations agricoles, avant une extension à 100.000 hectares au cours d’une deuxième phase. Ainsi, le projet est conçu pour s’étendre sur 50 ans au total, avec une première génération de crédits carbone attendue entre 3 et 5 ans.

A cette occasion, Naoufal Mahdar, senior vice président « Decarbonation & Climate Action » du Sustainability & Innovation Office du groupe OCP, a déclaré : « En tant qu’acteur engagé dans la santé des sols, cette initiative s’inscrit pleinement dans notre mission de bâtir un avenir durable en nourrissant les sols pour nourrir la planète ». Et de poursuivre : « Restaurer des pâturages dégradés au Brésil, pays clé pour la sécurité alimentaire mondiale, témoigne de notre engagement pour une productivité durable, respectueuse du climat et de la biodiversité. Elle démontre aussi comment une gestion raisonnée des nutriments peut inverser les effets du changement climatique ».

Le projet adoptera une démarche scientifique structurée pour sensibiliser les communautés locales à l’agriculture durable, mobiliser les éleveurs volontaires autour de la gestion régénérative des sols et du carbone, analyser les sols pour évaluer les stocks actuels de carbone organique ainsi que former les éleveurs aux enjeux de santé des sols, de durabilité et de réduction des émissions de GES. Ambipar, forte d’une expertise reconnue dans la conduite de projets environnementaux, considère cette initiative essentielle pour accélérer la décarbonation à l’échelle mondiale.

Ainsi, Soraya Pires, directrice monde des solutions carbone chez Ambipar, a souligné qu’à travers ce projet, l’entreprise réaffirme son leadership dans le développement de solutions environnementales à fort impact et que ce partenariat représente une étape importante pour articuler conservation, développement territorial et génération de crédits carbone.

« Nous construisons une chaîne de production traçable, qui favorise la sécurité alimentaire, valorise les ressources locales, et génère des bénéfices climatiques, sociaux et économiques. C’est ainsi que nous contribuons à des modèles durables, évolutifs et reproductibles, pour le Brésil et au-delà », a dit Mme Pires. Dans ce même sillage, les éleveurs seront encouragés à adopter des pratiques exemplaires, telles que la gestion des cultures de couverture, l’application raisonnée des nutriments selon les principes 4R (Right source, Right rate, Right time et Right place : bonne source, bonne dose, bon moment et bon endroit) portés par le groupe OCP et l’utilisation d’outils d’agriculture de précision.

Parallèlement, un suivi rigoureux sera assuré par des visites techniques régulières pour accompagner la mise en œuvre des pratiques et optimiser la captation du carbone.

De son côté, Marcos Stelzer, directeur général d’OCP Brasil, filiale d’OCP Nutricrops, a affirmé que transformer l’agriculture, c’est faire converger science, technologie et pratiques durables, soulevant que ce projet s’appuie sur une initiative réussie d’agriculture carbone d’OCP au Brésil et élargit considérablement son action en faveur d’un élevage résilient et décarboné.

Par ailleurs, M. Stelzer a fait savoir que l’innovation se veut leur moteur pour une agriculture plus performante et plus respectueuse de la nature.

L’adoption à grande échelle de pratiques durables orientées vers la santé des sols, en particulier une gestion optimisée du phosphore, nutriment essentiel à la croissance végétale, permettra de restaurer les terres dégradées, d’accroître durablement la productivité animale et de générer des crédits carbone de haute qualité. Braz Peres Neto, président de la Liga do Araguaia, a, quant à lui, précisé que le lancement de ce projet marque un tournant collectif pour accélérer l’adoption de nouvelles pratiques agricoles et bâtir de nouveaux modèles économiques.

S’agissant de Leonardo de Oliveira Gomes, président de l’IAVA, il a rappelé que la vallée de l’Araguaia, située dans l’État de Goiás, est historiquement marquée par l’élevage extensif, source de dégradation des pâturages.

Alors que la conversion de ces terres en zones agricoles est en cours, le projet ALM Carbono Verde do Araguaia jouera un rôle majeur en diffusant des pratiques régénératrices dans la région, au service d’un développement durable, a-t-il ajouté.