Biden demande aux compagnies pétrolières de réduire le prix de l’essence à la pompe

“Les prix du pétrole diminuent, les prix de l’essence devraient aussi diminuer. La dernière fois que le pétrole était à 96 dollars le baril, l’essence coûtait 3,62 dollars le gallon. Maintenant, c’est 4,31 $”, a écrit le président dans un tweet.

“Les compagnies pétrolières et gazières ne devraient pas gonfler leurs bénéfices au détriment des Américains qui travaillent dur”, a-t-il martelé.

Le tweet de M. Biden intervient une semaine après que le prix moyen de l’essence aux États-Unis ait atteint son point le plus élevé jamais enregistré alors que le prix du pétrole brut a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans.

La moyenne nationale pour l’essence ordinaire est tombée à 4,31 $ le gallon mercredi aux Etats-Unis, selon l’AAA. C’est un centime de moins que mardi et deux centimes de moins que lundi, et ce, malgré le fait que le pétrole Brent se soit effondré de 28 % entre le pic du 6 mars et la clôture de mardi.

La semaine dernière, M. Biden a annoncé une interdiction des importations de pétrole russe en réponse au conflit entre ce pays et l’Ukraine. Bien que la plupart des importations américaines de pétrole proviennent d’ailleurs, M. Biden avait prévenu que cette interdiction entraînerait probablement de nouvelles augmentations du prix de l’essence.