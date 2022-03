Israël assure avoir déjoué une tentative de trafic d’armes et de drogues à la frontière avec la Jordanie

Au cours d’une opération conjointe, les forces militaires et de police ont déjoué la contrebande de 37 armes et d’une quantité de drogues d’une valeur de 2,5 millions de shekels (770.000 dollars US) de la Jordanie vers le territoire israélien, a précisé la même source.

“Les forces de sécurité ont mené des fouilles dans la zone où la contrebande a eu lieu”, expliqué le communiqué, ajoutant que 34 armes de poing, 2 fusils d’assaut, un fusil de sniper, des munitions et un certain nombre de sacs contenant des drogues ont été saisis, et deux suspects arrêtés sur place.

“Les suspects, les armes et les munitions ont été transférés à la police israélienne”, ajoute-t-on.