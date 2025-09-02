Bateau de drogue ciblé dans les Caraïbes : Onze narco-trafiquants tués, selon Trump

« Sur mes ordres, les forces armées américaines ont mené une frappe cinétique contre des narco-terroristes du « Tren de Aragua » (TDA) clairement identifiés dans la zone de compétence du SOUTHCOM (commandement sud des Etats-Unis) », a écrit le président Trump sur sa plateforme Truth Social, affirmant que « la frappe a causé la mort de 11 terroristes ».

Aucun membre des forces armées américaines n’a été blessé lors de cette opération, a-t-il assuré, ajoutant qu’elle devrait « servir d’avertissement à tous ceux qui envisageraient d’introduire de la drogue aux États-Unis ».

Le locataire de la Maison Blanche a ajouté que le TDA est considéré par Washington comme une organisation terroriste étrangère responsable de meurtres à grande échelle, de trafic de drogue et d’être humains, d’actes de violence et de terreur à travers les États-Unis et l’hémisphère Ouest.

Plus tôt dans la journée, le Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio avait indiqué, dans un message sur X, que les Etats-Unis avaient mené une « frappe meurtrière » dans le sud des Caraïbes contre un navire transportant de la drogue en provenance du Venezuela, exploité par une organisation désignée comme narco-terroriste.

Cette frappe représente une escalade significative de la part de l’administration américaine contre les cartels de drogue, dont plusieurs ont été désignés comme organisations terroristes étrangères par Washington.

Elle intervient également au moment où le Secrétaire d’Etat américain entame une tournée au Mexique et en Équateur pour évoquer notamment les moyens de lutter contre les cartels de drogue et le « trafic de fentanyl » vers les Etats-Unis.