Antoni Guterres à la troisième conférence de l’ONU sur les océans de l’ONU, prévue à Nice

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres se rend dimanche à Nice pour participer à la troisième conférence de l’ONU sur les océans qui débutera ses travaux lundi, a annoncé son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Dans son intervention lors de la séance d’ouverture de cet événement, le chef de l’ONU mettra l’accent sur les progrès réalisés depuis la dernière Conférence sur les océans à Lisbonne et appellera à des investissements accrus pour réaliser l’objectif de développement durable N° 14 qui consiste à conserver de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, a indiqué le porte-parole lors d’un briefing.

M. Guterres compte également exhorter tous les pays à ratifier l’Accord sur la diversité biologique marine des zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ) et à convenir cette année d’un traité ambitieux et juridiquement contraignant sur la pollution plastique.

Co-organisée par la France et le Costa Rica, la 3è conférence sur les océans, qui se poursuivra jusqu’à vendredi, réunira plus de 50 chefs d’État et de gouvernement et plus de 1.500 délégués issus de près de 200 pays, selon l’ONU. Au programme, 10 réunions plénières, 10 tables rondes thématiques, une zone bleue réservée aux délégations officielles et une série de forums parallèles accompagneront ces cinq jours de négociations.

Le thème principal de UNOC 3 est « Accélérer l’action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l’océan » et vise à soutenir une action urgente et plus poussée pour conserver et utiliser durablement l’océan, les mers et les ressources marines pour le développement durable et à identifier d’autres moyens de soutenir la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n° 14. Elle s’appuiera sur les instruments existants pour former des partenariats fructueux en vue d’une conclusion rapide et d’une mise en œuvre efficace des processus en cours qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable des océans.

La Conférence impliquera toutes les parties prenantes concernées, réunissant les gouvernements, le système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales, les autres organismes internationaux intéressés, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les institutions universitaires, la communauté scientifique, le secteur privé, les organisations philanthropique et d’autres acteurs, afin d’évaluer les défis et les opportunités liés à la mise en œuvre de l’objectif 14, ainsi que les mesures prises à cet effet.

En sus de la session plénière réunissant les 193 Etats membres des Nations Unies, se tiendront des séquences de dialogues regroupant les Etats membres, les organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile (ONGs, scientifiques, entreprises).

Ces dialogues, les « Ocean Action Panels » mettront en valeur l’engagement des différents acteurs, la création de coalitions et de projets en faveur de l’Océan. Ils permettront d’ancrer la Conférence dans l’action en proposant des solutions concrètes avec l’ensemble de ses participants.