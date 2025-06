Biennale de Venise 2026 : Appel à projets pour représenter le pavillon marocain

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement d’un appel à candidature pour la désignation du projet artistique qui représentera le pavillon du Maroc, dans le cadre de sa participation à la 61ème Exposition Internationale d’Art de la Biennale de Venise, prévue du 09 mai au 22 novembre 2026.

Cet appel a été lancé au profit des artistes et des curateurs d’exposition, indique le ministère dans un communiqué, précisant que les dossiers de candidature seront reçus jusqu’au 6 juillet inclus.

Le jury, composé de personnalités artistiques reconnues, et présidé par le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, se réunira au cours du mois de juillet afin d’examiner l’ensemble des dossiers de candidature et de sélectionner l’artiste et le projet voués à représenter le Maroc au cours de cet événement prestigieux, ajoute la même source.

La Biennale de Venise est une rencontre de renommée mondiale, et la participation du Maroc à la prochaine Biennale de 2026, après une première participation réussie, cette année, à la Biennale de Venise d’Architecture 2025, confirme l’essor de la scène artistique marocaine et la dynamique culturelle que connait le Royaume du Maroc, sous la Haute Bienveillance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le ministère invite toute personne intéressée à consulter le lien suivant relatif à l’appel à candidature : (https://mjcc.gov.ma/fr/appel-a-candidature-pour-lorganisation-dune-exposition-au-pavillon-du-royaume-du-maroc-a-la-61e-exposition-internationale-dart-de-la-biennale-de-venise/)