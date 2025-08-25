Alzheimer : Un traitement à la lumière LED redonne espoir (chercheurs strasbourgeois)

A la UneScience-Sante
Par
Une équipe de chercheurs de l’Université de Strasbourg est parvenue à démontrer à la faveur d’expériences récentes sur des souris de laboratoires, que l’exposition quotidienne à de la lumière LED pourrait permettre de freiner la maladie d’Alzheimer, rapportent des médias locaux.

Les scientifiques ont observé une amélioration cognitive chez des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer après une exposition régulière à une lumière LED clignotant à 40 Hertz, explique-t-on.

L’expérience menée par Matthieu Aguilera, docteur en neurosciences, a porté sur 40 souris, dont la moitié présentait des signes précoces de la maladie. Pendant quinze jours, les rongeurs ont été placés chaque jour pendant une heure dans une pièce sombre, éclairée uniquement par un bandeau LED à fréquence fixe de 40 Hz.

Les chercheurs ont constaté que les souris malades ont retrouvé des performances cognitives comparables à celles des souris saines et ont conservé ces améliorations un mois après l’arrêt du protocole.

« C’est non invasif, simple et les effets persistent », souligne Romain Goutagny, directeur de recherches au CNRS et co-auteur de l’étude, cité par les médias.

Si cette découverte qui alimente l’espoir pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, les scientifiques soulignent que des essais cliniques sur l’Homme sont toutefois encore nécessaires avant toute application thérapeutique.

La maladie d’Alzheimer, première cause de démence dans le monde, touche actuellement environ 55 millions de personnes, sans traitement curatif disponible à ce jour.

Par Atlasinfo avec MAP
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite