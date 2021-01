Algérie: six mois de prison pour des militants du Hirak

La justice algérienne a condamné mercredi quatre militants de l’opposition, dont un rappeur berbère, à six mois de prison ferme, notamment pour outrage au président et diffusion de fausses nouvelles, a indiqué le Comité national de libération des détenus (CNLD).

Yasser Kadiri, Saïd Zegar et Khelil Kheyi, militants du mouvement de contestation populaire Hirak, ont été jugés par le tribunal de Timimoun, et Aksassi Elhassane par le tribunal de Reggane, dans la région d’Adrar (sud), a précisé à l’AFP le CNLD, une association qui vient en aide aux prisonniers d’opinion en Algérie.

MM. Kadiri, Kheyi et Elhassane ont été condamnés à un an de prison, dont six mois ferme, tandis que M. Zegar a reçu une peine de six mois ferme.

En détention depuis septembre, les trois détenus de Timimoun étaient notamment accusés d’offense au président de la République et diffusion de fausses nouvelles, et en plus d’outrage à corps constitué pour M. Kadiri.

Etudiant et rappeur originaire de Timimoun, une oasis du sud, ce dernier avait déjà été condamné dans une précédente affaire en justice en 2020.

Le parquet avait requis cinq ans de prison ferme et une amende de 50.000 dinars (300 EUR) à l’encontre des trois accusés le 6 janvier.

Le CNLD n’a pas précisé les accusations qui pèsent sur M. Elhassane, professeur d’enseignement secondaire, en détention depuis début octobre.

Le parquet avait requis deux ans de prison ferme et une amende de 100.000 dinars (600 EUR) le concernant, lors de son procès le 6 janvier à Reggane, une autre localité de la wilaya (préfecture) d’Adrar.

D’après un décompte du CNLD, près de 90 personnes sont actuellement emprisonnées en Algérie en lien avec les protestations du Hirak et/ou les libertés individuelles, dont 11 dans la wilaya méridionale d’Adrar.

Le verdict pour cinq autres militants jugés à Adrar est attendu le 19 janvier.