Aide au peuple palestinien : des étudiants palestiniens résidant au Maroc expriment leur profonde gratitude au Roi Mohammed VI

À cet égard, Abdellah Naim Youssef Al Nabih, doctorant à l’université Mohammed V de Rabat, a affirmé que cette initiative témoigne de l’esprit de solidarité et de bienveillance envers le peuple palestinien et réaffirme le rôle pionnier du Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.

Cette initiative n’est pas la première du genre, mais « elle s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions précédentes visant à atténuer les souffrances de nos familles éprouvées dans la bande de Gaza, en mettant à leur disposition des denrées alimentaires de première nécessité et des équipements médicaux, compte tenu des conditions humanitaires difficiles que traverse la bande de Gaza », a-t-il dit, faisant part de ses vifs remerciements au Roi.

L’étudiante palestinienne au sein de la même université, Hala Salama Hamad Al-Masalmah, a pour sa part exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements au Roi pour les initiatives entreprises en faveur du peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Elle a souligné que ce geste Royal bienveillant n’est nullement étranger au Maroc, d’autant qu’il s’inscrit pleinement dans la continuité de l’engagement constant du Royaume et de sa solidarité indéfectible envers le peuple palestinien.

De son côté, l’étudiant palestinien Ahmad Al Bhaisi a tenu à exprimer ses remerciements au Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour l’aide apportée au peuple palestinien en particulier aux populations de la bande de Gaza.

Quant à l’étudiant à la faculté de médecine, Fares Mohamed Fraij, il a souligné que l’initiative Royale d’envoyer cette aide humanitaire et médicale est un geste de bienveillance du Souverain qui s’inscrit dans la continuité des actions que Sa Majesté le Roi ne cesse d’entreprendre en faveur du peuple palestinien. Ce soutien, qui ne se limite pas à l’envoi des aides, est une expression renouvelée des positions fermes du Royaume en soutien à la cause palestinienne, a-t-il relevé, ajoutant que cette initiative contribuera, sans nul doute, à alléger les souffrances du peuple palestinien.

Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire et médicale d’urgence en faveur du peuple palestinien en particulier les populations de la bande de Gaza. Cette aide d’un volume total de près de 180 tonnes est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants, ainsi que de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables. Elle comprend, en outre, des couvertures, des tentes adaptées et d’autres équipements.