Washington et 13 capitales occidentales condamnent les « menaces croissantes » de l’Iran

“Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède condamnent le nombre croissant de menaces d’État de la part des services de renseignement iraniens dans nos territoires respectifs”, indique un communiqué du département d’Etat.

Les 14 pays soulignent leur opposition aux tentatives des services de renseignement iraniens visant à “tuer, enlever et harceler des personnes en Europe et en Amérique du Nord en violation flagrante de notre souveraineté”.

Les Etats-Unis et leurs alliés maintiennent que les services iraniens “collaborent de plus en plus avec des organisations criminelles internationales” pour cibler plusieurs personnes, dont des journalistes, des opposants et des responsables actuels et anciens en Europe et en Amérique du Nord, dénonçant des actions “inacceptables”.

Ils s’agit de violation de la souveraineté des pays ciblés, s’indigne le département d’Etat, ajoutant que Washington et ses alliés restent “engagés” à travailler ensemble pour “éviter que ces actions ne se produisent et appellent les autorités iraniennes à mettre immédiatement fin à de telles activités illégales”.