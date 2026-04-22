À Rabat, le Théâtre Royal entre en scène

Inauguré en octobre 2024 et ouvert au public le 22 avril 2026, le Théâtre Royal de Rabat marque une nouvelle étape dans la transformation de la capitale marocaine. Au-delà de l’architecture, son ouverture donne corps à une ambition culturelle appelée à renforcer la présence et le rayonnement de Rabat.

Il y a des projets que l’on découvre une fois achevés. Et d’autres dont la promesse se laisse entrevoir bien avant leur livraison. Le Théâtre Royal de Rabat appartient à cette seconde catégorie. Il y a plus de cinq ans, alors que le chantier était encore en cours, la visite du site donnait déjà à percevoir une scène hors norme, pensée non seulement comme un espace de représentation, mais comme une expérience en soi.

Ce sentiment tenait à la cohérence du projet. Les volumes, les circulations, la relation au site du Bouregreg laissaient entrevoir un édifice conçu comme un ensemble. La signature de Zaha Hadid s’y lisait clairement : une architecture fluide, sculpturale, où chaque ligne prolonge l’autre dans une continuité maîtrisée.

Aujourd’hui, avec son ouverture effective, cette promesse prend forme. Inauguré le 29 octobre 2024 par SAR la princesse Lalla Hasnaa en compagnie de Brigitte Macron, le théâtre s’impose comme l’un des marqueurs les plus visibles de la recomposition urbaine de Rabat. Implanté dans la vallée du Bouregreg, il s’inscrit dans une dynamique déjà portée par la Tour Mohammed VI, donnant à la capitale une profondeur nouvelle.

Avec cette ouverture, le Théâtre Royal de Rabat entre dans une nouvelle étape. Une infrastructure culturelle de cette ampleur ne tient pas seulement à son architecture. Sa portée dépendra de sa capacité à accueillir, à rassembler et à s’inscrire durablement dans la vie de la ville.

C’est dans cette perspective que le théâtre prend toute sa mesure. Par ses dimensions — une grande salle de plus de 1 800 places et un amphithéâtre extérieur pouvant accueillir jusqu’à 7 000 spectateurs — l’équipement donne à la capitale une capacité d’accueil de tout premier plan. Cette ampleur renforce sa place dans l’évolution culturelle de Rabat.

Dans cette continuité, le lieu prolonge un mouvement déjà perceptible sur l’axe du Bouregreg. Après la verticalité de la Tour Mohammed VI, qui a redessiné la silhouette de la vallée, le théâtre apporte une autre dimension : celle de la scène, de la présence et de la rencontre. L’une élève le regard. L’autre ouvre un espace d’expérience. Ensemble, ils accompagnent l’évolution d’une capitale qui affirme progressivement sa centralité urbaine et culturelle.

Dans un contexte où les grandes villes cherchent à conjuguer attractivité, qualité des équipements et présence culturelle, le Théâtre Royal de Rabat apporte à la capitale un atout décisif. Par son architecture, son emplacement et son échelle, il contribue à installer Rabat dans une visibilité nouvelle, plus affirmée, plus complète.

Le Théâtre Royal entre ainsi dans sa phase la plus vivante : celle où la promesse architecturale devient pleinement expérience du lieu. À Rabat, la scène est désormais ouverte.