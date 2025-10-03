Rabat – La 9ème Commission nationale des investissements, réunie jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé douze projets d’un montant total de plus de 45 milliards de dirhams (MMDH), qui vont créer plus de 12.500 emplois directs et indirects.

9e session de la Commission nationale des investissements: 12 projets approuvés pour plus de 45 MMDH

Cette commission, instituée par la nouvelle Charte de l’Investissement opérationnelle depuis mars 2023, s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Ainsi, la Commission nationale des investissements a approuvé sept projets de convention et cinq annexes, qui s’inscrivent dans le cadre du dispositif de base d’accompagnement de l’investissement instauré par la Nouvelle Charte de l’investissement.

Et d’ajouter que le montant total des investissements des 12 projets approuvés dépasse 45 milliards de dirhams, créant plus de 12.500 emplois, dont 2.500 emplois directs et 10.000 emplois indirects.

Les projets approuvés dans le cadre du dispositif de base d’accompagnement de l’investissement concernent toutes les régions du Royaume et couvrent six secteurs, à savoir l’énergie, les transports, le tourisme, l’agroalimentaire, les matériaux de construction et la valorisation des déchets.

De même, la Commission nationale des investissements a approuvé l’annexe d’une convention relative à un projet stratégique lié au secteur de la mobilité électrique.