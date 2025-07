2e bilan du Sommet sur les systèmes alimentaires : Le Maroc appelle à la création d’un Fonds international dédié à la sécurité alimentaire en Afrique

Intervenant lors d’une table ronde ministérielle sous le thème: « gérer les transitions vers des systèmes alimentaires justes, résilients, durables et inclusifs », le ministre a aussi indiqué que le Maroc réaffirme son engagement global et résolu en faveur de la sécurité alimentaire, en s’appuyant sur l’Agenda 2030, sur l’Agenda 2063 et sur l’ensemble des cadres et initiatives multilatérales qui façonnent un avenir plus juste, résilient et durable.

Sur un autre registre, M. El Bouari a relevé que les pressions, à l’échelle mondiale, sur les ressources naturelles, la perte de la biodiversité et les effets du changement climatique exigent des réponses systémiques, plaidant pour une transformation fondée sur une gouvernance inclusive, une agriculture respectueuse de l’environnement, une justice sociale affirmée et des financements responsables. « Cela implique de valoriser les savoirs locaux et l’innovation, de garantir un accès équitable à une alimentation saine, et de mobiliser des financements responsables”, a-t-il soutenu.

Le ministre a, dans ce sens, rappelé que le Maroc a engagé cette transition à travers la stratégie Génération Green 2020–2030, qui valorise l’agriculture durable et le capital humain, précisant que le Royaume a mis en place un dispositif de gouvernance intersectorielle, renforcé la résilience hydrique par le dessalement et l’optimisation de l’irrigation, et adopté une feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires, outre le déploiement des programmes de protection sociale pour garantir l’accès à une alimentation saine.

« Au-delà des stratégies nationales, nous sommes convaincus que la transformation des systèmes alimentaires doit être collaborative », a-t-il insisté, faisant savoir que le Maroc est engagé activement au sein des cadres régionaux et multilatéraux, notamment en Afrique, en faveur du partage d’expertises, de solutions co-construites et de financements mobilisés ensemble.

M. El Bouari a aussi relevé que conformément à la vision Royale d’une coopération Sud-Sud interafricaine solidaire et agissante, le Maroc réaffirme son engagement à soutenir les agricultures africaines vers plus de résilience, de durabilité et d’inclusion à travers des initiatives Royales telles que l’Initiative de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine et l’Initiative Soutenabilité, Stabilité, Sécurité en Afrique.

S’appuyant sur la dynamique du Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 (UNFSS) et du premier bilan en 2023 (UNFSS+2), cet événement permet de réfléchir aux progrès mondiaux en matière de transformation des systèmes alimentaires, de renforcer la responsabilité et de débloquer des investissements pour accélérer l’action en faveur des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

L’UNFSS+4 a pour objectif de réfléchir aux réalisations et d’identifier les enseignements tirés, tout en analysant les facteurs qui ont permis de réussir dans divers contextes, ce qui permettra de comprendre les lacunes et d’adapter les solutions transformatrices.

Il vise aussi à promouvoir une collaboration inclusive, fondée sur les droits et la responsabilité mutuelle, en harmonisant les efforts, en suivant les progrès et en mobilisant tous les acteurs, en particulier les groupes marginalisés, afin d’accélérer la transformation des systèmes alimentaires pour les rendre durables, résilients et équitables.

Il s’agit également d’explorer les possibilités de financement des innovations et des solutions à grande échelle, en mettant l’accent sur la création d’environnements favorables, l’exploitation des partenariats public-privé et la mobilisation des financements pour le climat et le développement afin de soutenir des actions transformatrices à grande échelle.