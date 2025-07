Patricia Llombart Cussac : « Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, est pour l’Union Européenne un partenaire fiable et de confiance « 

Il s’agit d’un partenariat de « prospérité partagée », qui s’incarne chaque jour à travers des actions concrètes, portées par les institutions, les entreprises et les sociétés civiles des deux rives, a relevé la diplomate, notant que ce partenariat est une « relation plus proche du terrain, plus tournée vers l’avenir et plus utile à nos sociétés », qui repose aujourd’hui sur des fondations solides « grâce aussi à l’action déterminée des États membres de l’UE ».

Mme Llombart Cussac est revenue sur l’engagement de l’UE aux côtés du Maroc, particulièrement dans la mise en œuvre du projet ambitieux de généralisation de la protection sociale et le soutien au développement des industries culturelles et créatives, où la jeunesse marocaine est très impliquée et dispose d’un grand potentiel.

« Nous avons lancé plusieurs projets innovants qui allient emploi, inclusion et rayonnement culturel », a-t-elle expliqué, ajoutant que le développement humain que ce soit la formation, la valorisation des compétences et de l’inclusion, ou encore la mobilité qui constitue le cœur battant de cette coopération, indissociable du développement économique, pour le Maroc comme pour l’UE.

« Le Royaume est aussi un partenaire naturel entre l’Europe et l’Afrique. Sa connaissance fine des dynamiques régionales, son engagement de long terme sur le continent et sa capacité d’initiative en font un partenaire précieux pour penser ensemble, avec les pays africains, des réponses communes aux défis du continent », a-t-elle dit. « C’est une perspective que l’Union européenne souhaite approfondir », a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, l’ambassadrice de l’UE au Maroc a relevé que le Nouvel Agenda pour la Méditerranée, lancé en 2021, cible, en particulier, les personnes, notamment les jeunes et les femmes et met l’accent sur des priorités essentielles comme l’inclusion, la croissance durable et la bonne gouvernance.

« Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle phase, plus ambitieuse dans l’espace de convergence que nous avons en commun », a-t-elle fait observer, ajoutant que le Pacte pour la Méditerranée vient actualiser cette vision puisqu’il sera bientôt présenté, en concertation avec les partenaires méditerranéens.

Évoquant la coopération de l’UE dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, la diplomate européenne a indiqué que depuis 2021, plus d’un milliard d’euros ont été engagés sous forme de subventions, dont près de 810 millions en appuis budgétaires directs, versés au Trésor marocain, signalant que cette modalité témoigne de la confiance placée dans les politiques publiques du Royaume.

Pour ce qui du Partenariat Vert signé en 2022, Mme Llombart Cussac a indiqué que ce cadre a permis d’intensifier la coopération dans des domaines essentiels, comme notamment la transition énergétique, la décarbonation de l’économie et la gestion durable de l’eau.

« Le Maroc aspire à devenir un modèle pour d’autres pays, notamment à l’égard du continent africain. Ce partenariat peut l’accompagner dans cette ambition », a-t-elle précisé, notant qu’alors que certains à travers le monde hésitent encore sur la voie à suivre, le Maroc et l’UE montrent l’exemple, en mettant l’action climatique parmi les priorités de leur coopération.

Elle a, ensuite, braqué les projecteurs sur l’optimisation des réseaux dans 32 villes marocaines, ce qui a permis d’économiser plus de 130 millions de m3 d’eau. « C’est un gain précieux dans un contexte de stress hydrique », s’est-t-elle réjouie.

Sur un autre volet, la diplomate a estimé que la sécurité de l’UE dépend aussi de la situation sécuritaire dans son voisinage, mettant en avant l’importance du Maroc en tant que partenaire efficace dans la lutte contre le crime organisé et l’extrémisme violent.

« Cela vaut bien sûr aussi pour la gestion des frontières, dans un contexte de pression de la migration irrégulière, alimentée par des réseaux de trafics et de traite de plus en plus sophistiqués. Notre coopération couvre tous les volets de la gouvernance migratoire, dans un esprit de responsabilité partagée », a-t-elle affirmé.

S’agissant de la question du Sahara, Mme Llombart Cussac a dit comprendre « la très haute importance de ce sujet pour le Maroc », précisant que « l’Union européenne est, et restera, un partenaire fiable, sensible aux questions importantes pour le Maroc ».

« Nous restons engagés à investir dans une relation mutuellement bénéfique, fondée sur la confiance et le respect », a-t-elle insisté.