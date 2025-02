11e édition du Raid Sahraouiya 100% féminin : des défis et de la détermination

Les épreuves de la troisième phase de la 11e édition du Raid Sahraouiya se sont poursuivies, mardi à Dakhla, avec des défis encore plus complexes qui exigent volonté et détermination de la part des participantes.

À cette étape du challenge, les raideuses ont commencé les épreuves programmées par une course à pied de 8 km, suivie de diverses activités, telles que le tir à l’arc, la descente en rappel ou encore un parcours de la combattante.

Les participantes ont également parcouru un trajet de 20 km en VTT, mettant ainsi à l’épreuve leur endurance et leur capacité à s’adapter aux défis imposés par le désert. Chaque erreur de direction ou ralentissement imprévu pouvait avoir des conséquences importantes sur le classement final.

L’aspect humain du raid n’a pas été en reste, au-delà de la compétition, c’est aussi une véritable aventure collective et humaine qui se dessine. Les équipes ont dû faire preuve de solidarité et de cohésion face aux difficultés.

« C’est un cadre exceptionnel, et nous sommes vraiment ravies d’avoir l’opportunité de participer à ce Raid, alliant à la fois des défis sportifs intenses et une dimension humaine forte », a indiqué une participante dans une déclaration à la MAP, soulignant que c’est une expérience unique, où l’esprit d’équipe et la solidarité sont tout aussi importants que les performances individuelles.

Concernant cette troisième journée de compétition, elle a noté que « cette étape était particulièrement difficile, avec des conditions extrêmes et un terrain qui met notre endurance à l’épreuve », ajoutant que « le paysage absolument magnifique nous permet de s’évader, même dans les moments les plus durs ».

Organisé en cinq étapes par l’Association du Lagon de Dakhla jusqu’au 08 février, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.