Le Salon international de l’agriculture met à l’honneur pour la première fois un pays étranger, le Maroc

Lors d’une conférence de presse de présentation de cette grand-messe de l’agriculture française, la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, a souligné que pour “la première fois de son histoire, le salon met à l’honneur une agriculture étrangère, celle d’un partenaire et d’un ami de la France”.

“Outre les grands défis communs sur lesquels chacune de nos agricultures apprend de l’autre, en matière d’adaptation au changement climatique notamment, cette invitation donne tout son sens à la dimension internationale du salon”, a expliqué la ministre française.

“Nos agriculteurs ont beaucoup à apprendre les uns des autres. L’agriculture française, elle aussi confrontée aux aléas climatiques, pourra utilement s’enrichir de l’expérience du Maroc, notamment en matière de gestion quantitative de l’eau”, a souligné Mme Genevard.

Dans une déclaration à la MAP, la ministre française s’est dite “très heureuse” de voir le Maroc consacré pays d’honneur pour la première fois dans l’histoire de ce prestigieux salon, notant que la France entretient avec le Royaume “des relations de coopération nombreuses et variées dans le domaine agricole depuis longtemps”.

“Cette coopération reflète les liens d’amitié anciens entre nos deux pays et la présence du Maroc à ce salon est un prolongement de la visite d’État effectuée dernièrement dans le Royaume par le président de la République et une forme de continuité de notre histoire commune”, a-t-elle ajouté.

De son côté, le Directeur général de l’Agence pour le Développement agricole (ADA), El Mahdi Arrifi, a précisé que le choix du Maroc comme pays d’honneur reflète l’amitié et la coopération dense, ainsi que l’importance des partenariats agricoles et forestiers qui lient les deux pays.

Le Maroc sera présent à ce grand salon à travers un pavillon central de 476 M2, où seront exposés notamment les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives qui ont un savoir-faire séculaire et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Le responsable marocain a également affirmé que le public aura l’occasion de redécouvrir d’autres aspects de l’authenticité et la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

Le pavillon marocain sera à la hauteur de cette distinction, a-t-il affirmé, précisant que le Royaume sera représenté par une forte délégation, composée notamment d’institutionnels, de professionnels du secteur et de producteurs.

Organisée sous le signe “Une fierté française”, la 61ème édition du Salon international de l’Agriculture accueillera plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y seront exposés et 1.000 exposants seront présents sur une superficie de 16 hectares où seront installés 9 pavillons.

Pour les organisateurs, chaque année, ce rendez-vous unique célèbre la richesse et la diversité de l’agriculture française, tout en offrant un cadre convivial de rencontres et d’échange.

Selon sa directrice, Valérie Le Roy, l’édition 2025 du SIA s’annonce “exceptionnelle : une célébration de l’agriculture et de ses savoir-faire, un moment de communion entre générations, et une vitrine unique de l’excellence française”.