La Chine développe un robot volant pour prospecter l’eau sur la Lune

Ce robot à six pattes capable de sauter, ramper et voler grâce à la propulsion par fusée, pourra explorer des terrains accidentés et des cratères profonds inaccessibles aux rovers traditionnels, selon Tang Yuhua, concepteur en chef adjoint de la mission.

« Il peut atterrir de manière fiable et répétée sur différentes pentes, un peu comme un humain qui plie les jambes en sautant d’une hauteur », a-t-il expliqué.

D’après un article de recherche publié par l’Académie chinoise des technologies spatiales, l’engin pourra parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en un seul bond grâce à ses réservoirs de carburant et ses propulseurs. Une fois le carburant épuisé, il fonctionnera à l’énergie solaire.

« Il existe des cratères perpétuellement ombragés où l’eau pourrait exister sous forme gelée. Nous espérons que notre détecteur volant entrera dans au moins un ou deux de ces cratères pour confirmer la présence de glace », a déclaré Wu Weiren, concepteur en chef du programme d’exploration lunaire chinois.

La mission Chang’e-7, qui comprendra également un orbiteur, un atterrisseur et un rover lunaire, s’inscrit dans l’objectif chinois consistant à établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2030.

Elle sera suivie en 2028 par Chang’e-8, qui aura pour objectif d’établir un réseau d’exploration automatisé sur la Lune.