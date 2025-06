Visite au Maroc du ministre panaméen des Relations extérieures, porteur d’un message écrit du président au Roi

Le message du président panaméen traduit la volonté des deux chefs d’État de consolider la dynamique positive que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Panama et de les hisser à des horizons plus larges de coopération et de complémentarité au service des deux pays.

A cet égard, il a ministre panaméen a salué la dynamique d’ouverture et de modernisation que vit le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, et a exprimé son appréciation pour le rôle d’avant-garde que le Maroc exerce en Afrique, faisant du Royaume un partenaire crédible et écouté sur la scène internationale.

Javier Martínez-Acha Vásquez s’est félicité dans un communiqué conjoint, à l’issue de sa rencontre avec M. Bourita, le leadership du Roi à l’échelle régionale et internationale, notamment le rôle du Maroc en Afrique.

Il a, dans ce sens, souligné les projets clés tels que l’Initiative Royale qui vise à promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité économique des pays africains riverains de l’Atlantique, l’Initiative visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique et le mégaprojet de Gazoduc Africain Atlantique, qui constituent l’engagement avant-gardiste du Royaume du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud.

Le chef de la diplomatie panaméenne a aussi fait l’éloge du rôle du Royaume du Maroc en tant qu’acteur pionner dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la préservation de la paix et de la sécurité sur le continent africain.

Les deux ministres ont, en outre, exploré les perspectives de collaboration dans les diverses initiatives de coopération atlantique, exprimant la volonté de faire de cet espace un cadre géostratégique de concertation afin de promouvoir le développement et garantir la sécurité, la solidarité et le rapprochement des peuples Sud-Sud et Sud-Nord.