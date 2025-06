Canada: un G7 marqué par la guerre commerciale

Le Canada accueille, à partir de ce dimanche, un sommet du G7 dans un contexte international tendu marqué par le ralentissement de la croissance économique, la guerre commerciale et les tensions géopolitiques.

Cette rencontre de trois jours, qui se tiendra à Kananaskis en Alberta (ouest), rassemblera les dirigeants des grandes puissances mondiales pour discuter de plusieurs sujets brûlants, allant de la paix dans le monde à la sécurité énergétique en passant par les moyens de stimuler la croissance mondiale.

Le Canada, qui assure la présidence du G7 pour cette année, a indiqué que cette rencontre portera sur les moyens de renforcer la paix et la sécurité, de lutter contre l’ingérence étrangère et la criminalité transnationale et de collaborer pour combattre les feux de forêt.

Il s’agit également d’améliorer la sécurité énergétique et d’accélérer la transition numérique, à travers le renforcement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et la stimulation de la croissance économique au moyen de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques.

Les conflits en Ukraine et dans d’autres régions seront aussi discutés lors de ce sommet, a souligné le Cabinet du Premier ministre canadien, Mark Carney, dans un communiqué.

Les conflits au Moyen-Orient seront au menu des discussions, a confirmé jeudi une responsable gouvernementale canadienne.

Pour éviter la discorde et réunir les conditions nécessaires pour réussir le sommet, les dirigeants du G7 ne seront pas appelés à signer un communiqué final conjoint à l’issue du sommet.

Selon une haute fonctionnaire du gouvernement canadien, de courtes déclarations ciblées portant sur des questions précises seront diffusées.

Il s’agit d’un moyen visant à parvenir à des mesures concrètes sur certains sujets importants plus rapidement tout en évitant les désaccords au sein du groupe, a-t-elle estimé.

Défi logistique et sécuritaire

L’organisation du sommet du G7 pose aussi une série de défis logistiques et sécuritaires alors que plusieurs feux de forêt font rage dans le nord de la province de l’Alberta. Les autorités canadiennes ont prévu un plan d’évacuation au cas où les incendies se propagent.

Même si la région de Kananaskis ne présente pas de danger imminent, les autorités ont assuré qu’elles étaient prêtes à toute éventualité.

Tarifs douaniers: Une possible entente entre Ottawa et Washington?

Pour le Canada, cette réunion offre l’occasion d’intensifier les négociations avec les Etats-Unis en vue de parvenir à un terrain d’entente au sujet d’un nouvel accord commercial entre les deux pays.

Il y a quelques jours, Carney a même évoqué « des progrès » dans les discussions avec Washington. « On fait des progrès, mais ce n’est pas fini », a affirmé le Premier ministre dans un entretien accordé à Radio Canada, tout en insistant sur la nécessité de rétablir le libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Selon les analystes, les tarifs douaniers que compte imposer l’administration du président Donald Trump seront au coeur des rencontres bilatérales tenues en marge du sommet du G7, alors que s’approche le 9 juillet, date de l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains.