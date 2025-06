La République du Panama considère le plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme « la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution du différend » régional autour du Sahara marocain.

Sahara: la République du Panama considère le plan d’autonomie comme « la base la plus sérieuse, crédible et réaliste »

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint signé, lundi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Relations Extérieures de la République du Panama, Javier Martínez-Acha Vásquez, en visite de travail au Royaume du 14 au 18 juin.

Le ministre panaméen a précisé, en outre, lors du point de presse tenu à l’issue de la rencontre, que l’initiative d’autonomie du Maroc « devrait être l’unique solution à l’avenir », soulignant le soutien clair de son pays à l’initiative d’autonomie pour progresser vers un accord durable sur ce différend.

Le soutien du Panama à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour résoudre le différend autour du Sahara marocain intervient suite à la décision de ce pays de rompre toutes relations avec la pseudo «rasd» en novembre 2024.

Dans le même Communiqué conjoint, le Royaume du Maroc et la République du Panama ont souligné leur attachement à la sacralité des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale.

Renforcement des relations bilatérales

Le Royaume du Maroc et la République du Panama ont par ailleurs réitéré leur volonté de consolider davantage leurs relations bilatérales.

Cet engagement a été acté dans le communiqué conjoint, les deux ministres ont mis en exergue l’excellence des liens d’amitié et de solidarité entre les deux Nations et sont convenus de la nécessité de poursuivre ces échanges et d’établir un bilan de la relation bilatérale qui permettra son perfectionnement et sa consolidation.

Les deux pays ont précisé que les liens de coopération qui les lient sont fondés sur les principes de la coexistence pacifique, de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la solidarité, de la transparence, du respect mutuel, du respect des droits de l’Homme et du Droit humanitaire international, ainsi que sur le non-recours à des sanctions unilatérales.

Les deux parties ont mis en exergue que le Droit international est essentiellement fondé sur le respect mutuel de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance des États et l’accomplissement des obligations émanant des traités et des autres sources du droit international.

Les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les questions régionales et internationales, et réitéré leur détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité dans le monde.

Ils sont convenus de fédérer les efforts face aux défis globaux tels que le changement climatique, le genre, les droits de l’Homme, l’agenda bleu, l’agenda vert, la sécurité alimentaire, la santé, la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, ainsi que la lutte contre l’insécurité et la corruption et d’autres secteurs dans les différentes instances internationales et multilatérales.

Par ailleurs, Rabat et Panama ont réaffirmé l’importance des échanges entre les peuples dans le renforcement de la compréhension mutuelle, l’amitié et la coopération dans les domaines de la communication, de la culture, de l’éducation-enseignement, des sports, des arts, de la jeunesse, de la société civile et de l’économie.

Les deux parties ont exploré les perspectives de collaboration dans les diverses initiatives de coopération atlantique. Ainsi, elles ont exprimé leur aspiration à faire de cet espace un cadre géostratégique de concertation afin de promouvoir le développement et garantir la sécurité, la solidarité et le rapprochement des peuples Sud-Sud et Sud-Nord.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné que le Maroc et le Panama jouissent d’une situation géographique stratégique qui les positionne comme des hubs incontournables sur les principales routes commerciales internationales.

En tant que pays convergents par leur vocation maritime, les deux hauts responsables ont mis en exergue le rôle fondamental du port de Tanger Med, reconnu comme l’un des centres logistiques les plus avancés d’Afrique et une porte d’entrée vers la Méditerranée, ainsi que l’importance du canal de Panama, qui relie efficacement les océans Atlantique et Pacifique, facilitant ainsi le commerce maritime mondial.

Ils ont également exprimé leur ferme engagement à intensifier les investissements par le biais d’un échange fluide d’informations commerciales, de la promotion d’alliances stratégiques avec le secteur privé et de la promotion active d’initiatives facilitant et développant les échanges commerciaux bilatéraux, afin de multiplier les opportunités d’affaires et d’explorer le potentiel de diversification des échanges commerciaux et d’investissement entre les deux pays.

Mettant l’accent sur les résultats positifs réalisés en matière de développement de leurs relations sur les plans bilatéral et multilatéral, MM. Bourita et Vásquez ont exprimé leur volonté commune de poursuivre le renforcement du cadre juridique bilatéral, afin d’aborder les domaines d’intérêt commun en matière de coopération.

A cet effet, ils se sont félicités de la signature de plusieurs instruments juridiques à savoir l’Accord relatif à la suppression des visas pour les passeports diplomatiques et officiels entre le Royaume du Maroc et la République du Panama; la Feuille de Route de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Panama 2025-2027; et la Déclaration Conjointe sanctionnant la visioconférence du 27 novembre 2024.