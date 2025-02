Vernissage jeudi à Rabat de la bande dessinée « Khaliya 3, d’ici et d’ailleurs »

Le vernissage de la bande dessinée « Khaliya 3, d’ici et d’ailleurs », publiée par la Fondation Hiba, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la Fondation Al Mada aura lieu, jeudi à Rabat, en présence de plusieurs artistes.

Cette bande dessinée, qui se veut une passerelle entre les cultures et les générations, a rassemblé dix jeunes talents du Maroc, de France et de Belgique autour d’une réflexion artistique et engagée sur la notion du « lien » sous toutes ses formes : racines, transmission, mémoire collective, famille, amitié et altérité, indique un communiqué conjoint des organisateurs.

Sous la direction artistique de Zineb Benjelloun (Maroc) et Rakidd (France), les participants ont pris part à une résidence artistique immersive, pensée comme un véritable laboratoire de création autour du thème du lien, ajoute la même source.

En parallèle, des masterclasses en ligne animées par Hicham Lasri (Maroc) et Aniss El Hammouri (Belgique) ont été proposées, explorant l’écriture scénaristique et le storytelling graphique, a-t-on précisé.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre les jeunes du Maroc et de la diaspora en faisant de la bande dessinée un vecteur d’expression et de partage. Elle a donné naissance à un espace de dialogue et de co-création, favorisant les échanges culturels et la valorisation de la diversité des parcours.

Lancé par la Fondation Hiba, le projet Khaliya est une résidence artistique dédiée à la bande dessinée, avec pour ambition de stimuler la création, révéler de nouveaux talents et promouvoir la bande dessinée comme un art majeur au Maroc.

Depuis son lancement, 20 artistes ont pris part à cette initiative, donnant naissance à deux albums : Zan9a / La Rue (2022) et Khatar L’mawt (2023).